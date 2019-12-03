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Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 4 - İstanbulspor: 0 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur 1. Eleme maçında Fenerbahçe sahasında İstanbulspor'u konuk etti.

03.12.2019 22:43 | Son Güncelleme: 03.12.2019 22:55Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 4 - İstanbulspor: 0 (Maç sonucu)
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur 1. Eleme maçında sahasında 'u konuk etti. Mücadele Fenerbahçe'nin 4-0'lık üstünlüğüyle tamamladın. İki ekip arasındaki rövanş mücadelesi 18 Aralık Çarşamba günü oynanacak.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Ferdi, Zajc ile duvar pası yaparak ceza alanına girip çektiği şutu Alperen oyun alanına çeldi. Dönen topun sahibi olan Zajc'ın vuruşunda da meşin yuvarlak rakibe çarparak kornere çıktı.

49. dakikada Deniz'in kullandığı kornerde arka direkte topla buluşan 'un vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

59. dakikada sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Ferdi'nin pasında Deniz'in sert şutunu kaleci Alperen kornere çeldi.

69. dakikada Jailson'un ceza yayı üzerinden yaptığı sert vuruş, az farkla auta çıktı.

71. dakikada Deniz Türüç'ün ara pasında topla buluşan Vedat Muriqi sağ çaprazdan düzgün bir vuruşla meşin yuvarlığı filelerle buluştu. 3-0

86. dakikada gelişen İstanbulspor atağında Muhammed Enes'in sert şutunu kaleci Harun kornere çeldi.

88. dakikada Moses'in pası ile buluşan Muhammed, rakibinden sıyrılarak topu Zajc'a aktardı. Zajc'ın vuruşunda top filelerle buluştu. 4-0

Stat: Ülker

Hakemler: Zorbay Küçük xx, Mehmet Kısal xx, Mehmet Salih Mazlum xx

Fenerbahçe: Harun xx, Isla xx (Muhammed dk. 81 ?), Sadık xxx, Rami xx, Dirar xx, Tolgay xxx, Jailson xxx, Ferdi xxx, Zajc xxx, Deniz xxx (Moses dk. 78 x), Muriqi xxx (Tolga Ciğerci dk. 72 x)

Yedekler: Altay, Serdar, Zanka, Rodrigues, Alper

Teknik Direktör: Ersun Yanal

İstanbulspor: Alperen x, Wellington x, Atchom x, Ali Aytemur x (Muhammed Enes dk. 59 x), Eslem xx (Muhsin dk. 75 x), Onur x, Aldin Cajic xx, Duhan x, Oğuzhan x, Allahyar x (Oğuzhan dk. 46 x), Papa Diouf x

Yedekler: Umut, Mehmet, Muhammet Şahin, Kağan, Ali Dere, Mensah, Berkay

Teknik Direktör: Tamer Avcı

Goller: Deniz Türüç (dk. 15), Ferdi Kadıoğlu (dk. 16), Vedat Muriqi (dk. 71), Zajc (dk. 88) (Fenerbahçe) - İSTANBUL

Türkiye Kupası, İstanbulspor, Fenerbahçe, Jailson, Spor

Kaynak: İHA

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