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Ziraat Türkiye Kupası finali, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 2019-2020 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalinin İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını açıkladı.

20.02.2020 17:24 | Son Güncelleme: 20.02.2020 17:24Ziraat Türkiye Kupası finali, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 2019-2020 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalinin İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, 2019-2020 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalinin 5 Mayıs'ta, yenilenen İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacağı belirtildi.

30 Mayıs'ta oynanacak 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesinde UEFA'nın final standartları kapsamında yenilenen Atatürk Olimpiyat Stadı'nda resmi bir maç yapılması talebini değerlendiren TFF Yönetim Kurulu, daha önce 21 Mayıs Perşembe günü yapılacağı duyurulan final maçının tarihini 5 Mayıs olarak değiştirme kararı aldı.

Ziraat Türkiye Kupası final müsabakasının saati ise daha sonra kamuoyuna duyurulacak.



Türkiye Futbol Federasyonu, Atatürk Olimpiyat Stadı, Türkiye Kupası, Spor

Kaynak: DHA

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