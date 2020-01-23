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Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 0 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş mücadelesinde Galatasaray, Çaykur Rizespor'u ağırlıyor.

23.01.2020 21:22 | Son Güncelleme: 23.01.2020 21:28Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 0 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş mücadelesinde , Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

13. dakikada orta sahadan atılan topla buluşan Sekidika'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruşu kaleci Tarık kornere çeldi.

26. dakikada ceza sahası içinde savunmanın müdahalesiyle yükselen topa Adem'in kafa vuruşunda gole izin vermedi.

31. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Ömer Bayram'ın yerden pasında Taylan'ın gelişine yaptığı vuruşu kaleci Tarık kornere yolladı.

45+2. dakikada sağ taraftan topla ceza sahası içine giren Adem'in yerden verdiği pasta topla buluşan Taylan'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Süleyman Özay xx, Serkan Çimen xx

Galatasaray: Okan xx, Şener xx, Ahmet xx, Marcao xx, Linnes xx, Lemina xx, Belhanda xx, Sekidika xx, Taylan xx, Ömer xx, Adem xx

Yedekler: Berk, Seri, Selçuk, Falcao, Donk, Emre Akbaba, Mariano, Saracchi, Emin Bayram, Feghouli

Teknik Direktör: Fatih Terim

Çaykur Rizespor: Tarık xx, Orhan xx, Abarhoun xx, Ivanildo xx, Burak xx, Oğuz Kağan xx, Vetrih xx, Garmash xx, Samudio xx, Yan Sasse xx, Oğulcan xx

Yedekler: Zafer, Talbi, Atakan, Umar, Skoda, Emir Han, Barış, Diomande, Moroziuk, Boriachuk

Teknik Direktör: İsmail Kartal - İSTANBUL

Çaykur Rizespor, Türkiye Kupası, Galatasaray, Spor

Kaynak: İHA

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