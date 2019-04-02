Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 0 - E.yeni Malatyaspor: 0 (İlk Yarı)

Ziraat Türkiye Kupası
yarı final ilk maçında Galatasaray
evinde Evkur Yeni Malatyaspor
'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
24. dakikada Diagne
'nin pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Erme Taşdemir'in sert şutu, üstten auta çıktı.
42. dakikada Feghouli'nin sağ kanattan açtığı ortada Onyekuru'nun dokunuşunda top auta gitti.
45+1. dakikada Ndiaye'nin ceza yayı üzerinden denediği şut girişimi üstten auta çıktı.
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre Eyisoy
xx, Volkan Ahmet Narinç xx
Galatasaray: Muslera
xx, Mariano xx, Marcao xx, Luyindama xx, Emre Taşdemir
xx, Ndiaye xx, Fernandao xx, Feghouli xx, Onyekuru xx, Belhanda
x, Diagne x
Yedekler: İsmail, Ahmet, Selçuk
, Sinan, Linnes, Donk, Ömer, Emre Akbaba
, Semih, Muğdat
Teknik Direktör: Fatih
Terim
E. Yeni Malatyaspor
: Farnolle xx, Chebake xx, Mina xx, Mustafa Akbaş
xx, Bülent xx, Murat xx, Donald xx, Aleksic xx, Adem Büyük
xx, Guilherme x, Ömer x
Yedekler: Abdulsamed, Eren, Pereira, Ahmed Ildız, Erkan, Kamara, Robin Yalçın, Rahman, Dia, Koulossa
Teknik Direktör: Erol Bulut
Sarı Kart: Ömer Şişmanoğlu
(E.Yeni Malatyaspor
) - İSTANBUL
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Kaynak: İHA