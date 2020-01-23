Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 2 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş mücadelesinde Galatasaray, Çaykur Rizespor'u ağırladı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-1 galip ayrılarak çeyrek finale yükseldi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



51. dakikada savunmanın hatasında araya giren Samudio'nun ceza sahası içinde kaleciyi çalımlayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı Şener son anda çizgiden çıkardı.



58. dakikada Ömer Bayram'ın soldan ortasında Ivanildo'nun topa elle müdahalesi sonrası hakem Atilla Karaoğlan VAR'a gitti. VAR sonrası Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.



60. dakika penaltı vuruşunu kullanan Adem Büyük meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0



74. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Sasse'yi kaleci Okan düşürünce hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.



77. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Oğulcan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1



82. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Taylan'ın yaptığı sert vuruşu kaleci Tarık kornere çeldi.



83. dakikada Ömer'in sağ taraftan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde topa yükselen Lemina'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1



Stat: Türk Telekom



Hakemler: Atilla Karaoğlan x, Süleyman Özay xx, Serkan Çimen xx



Galatasaray: Okan xx, Şener xx, Ahmet xx, Marcao xx, Linnes xx (Saracchi dk. 78 xx), Lemina xxx, Belhanda xx, Sekidika xx, Taylan xxx (Donk dk. 87 ?), Ömer xxx, Adem xx (Falcao dk. 78 xx)



Yedekler: Berk, Seri, Selçuk, Emre Akbaba, Mariano, Emin Bayram, Feghouli



Teknik Direktör: Fatih Terim



Çaykur Rizespor: Tarık xx, Orhan xx, Abarhoun xx, Ivanildo xx, Burak xx, Oğuz Kağan xx, Vetrih xx (Umar dk. 61 xx), Garmash xx (Skoda dk. 86 ?), Samudio xx (Boriachuk dk. 86 ?), Yan Sasse xxx, Oğulcan xx



Yedekler: Zafer, Talbi, Atakan, Emir Han, Barış, Diomande, Moroziuk



Teknik Direktör: İsmail Kartal



Goller: Adem Büyük (dk. 60 pen.), Lemina (dk. 83) (Galatasaray), Oğulcan (dk. 77 pen.) (Çaykur Rizespor)



Sarı kartlar: Adem Büyük, Marcao, Ömer Bayram, Saracchi (Galatasaray), Burak, Umar (Çaykur Rizespor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA