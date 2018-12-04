Ziraat Türkiye Kupası: Gençlerbirliği: 2 - Hatayspor: 1

Ziraat Türkiye Kupası
5. Tur ilk maçında Gençlerbirliği
, sahasında Hatayspor
'u 2-1 mağlup etti.
Stat: Ostim
Hakemler: Onur Özütoprak xx, Mehmet Şahan Yılmaz
xx, Murat Altan xx
Gençlerbirliği: Taha Cengiz Demirtaş xx, Canberk Aydın
xx, Mahmut Boz
xx, Arnason xx, Rahmetullah Berişbek xx, Berat Ayberk Özdemir xx, Emre Gündoğdu
x (Cengizhan Akgün
dk. 57 x), Bekir Yılmaz x (Deniz Yılmaz
dk. 80 ?), Bady xx, Matei xx, Mert Nobre
x (Metehan Mert dk. 67 x)
Yedekler: Emrullah, Nadir, Alper
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Hatayspor: Ömer Alıcı x, Mehmet Tayfun
Dingil x, Maiga xx, Soner Örnek xx, Yasin Güreler x, Diallo
xx, Özgür Kazar x (Yılmaz Özeren dk. 46 x), Hamza Gür
xx (Gökhan Karadeniz
dk. 46 x), Korkishko xx, Karim Samb x (Caner Hüseyin Bağ dk. 76 x), Sinan Kurumuşx
Yedekler: Süleyman, Sadi, Caner
Teknik Direktör: İlhan Palut
Goller: Cosmin Gabriel (dk. 71), Cengizhan (dk. 90+3) (Gençlerbirliği), Gökhan Karadeniz (dk. 65) (Hatayspor)
Sarı Kartlar: Gabriel (Gençlerbirliği), Sadio (Hatayspor) - ANKARA
Cengizhan Akgün,Türkiye Kupası,Gençlerbirliği,Hatayspor
04 Aralık 2018 Salı 17:14