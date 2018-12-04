04 Aralık 2018, 17:14
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Ziraat Türkiye Kupası: Gençlerbirliği: 2 - Hatayspor: 1

Ziraat Türkiye Kupası: Gençlerbirliği: 2 - Hatayspor: 1

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Gençlerbirliği, sahasında Hatayspor’u 2-1 mağlup etti.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Gençlerbirliği, sahasında Hatayspor'u 2-1 mağlup etti.

Stat: Ostim

Hakemler: Onur Özütoprak xx, Mehmet Şahan Yılmaz xx, Murat Altan xx

Gençlerbirliği: Taha Cengiz Demirtaş xx, Canberk Aydın xx, Mahmut Boz xx, Arnason xx, Rahmetullah Berişbek xx, Berat Ayberk Özdemir xx, Emre Gündoğdu x (Cengizhan Akgün dk. 57 x), Bekir Yılmaz x (Deniz Yılmaz dk. 80 ?), Bady xx, Matei xx, Mert Nobre x (Metehan Mert dk. 67 x)

Yedekler: Emrullah, Nadir, Alper

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Hatayspor: Ömer Alıcı x, Mehmet Tayfun Dingil x, Maiga xx, Soner Örnek xx, Yasin Güreler x, Diallo xx, Özgür Kazar x (Yılmaz Özeren dk. 46 x), Hamza Gür xx (Gökhan Karadeniz dk. 46 x), Korkishko xx, Karim Samb x (Caner Hüseyin Bağ dk. 76 x), Sinan Kurumuşx

Yedekler: Süleyman, Sadi, Caner

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Cosmin Gabriel (dk. 71), Cengizhan (dk. 90+3) (Gençlerbirliği), Gökhan Karadeniz (dk. 65) (Hatayspor)

Sarı Kartlar: Gabriel (Gençlerbirliği), Sadio (Hatayspor) - ANKARA Cengizhan Akgün,Türkiye Kupası,Gençlerbirliği,Hatayspor
04 Aralık 2018 Salı 17:14



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