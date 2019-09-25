Haberler » Spor » Haber

Ziraat Türkiye Kupası: Hacettepe: 0 - Yukatel Denizlispor: 4

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadelesinde Denizlispor, Hacettepe'yi deplasmanda 4-0 yenerek bir üst tura yükseldi.

25.09.2019 15:06Ziraat Türkiye Kupası: Hacettepe: 0 - Yukatel Denizlispor: 4
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadelesinde Denizlispor, Hacettepe'yi deplasmanda 4-0 yenerek bir üst tura yükseldi.

Stat: Etimesgut Belediye

Hakemler: Ramazan Keleş xx, Serdar Diyadin xx, Muhammet Yumak xx

Hacettepe: Burak Çapkınoğlu x, Metehan Mert x, Ömürcan Artan x, Alper Tatlısu x, Furkan Temir xx (Muhammed Barutcu dk. 56 x), Ali Eren Karadağ x, İbrahim Karadavut xx (Mustafa Seyhan dk. 74 x), Çayan Poshoroğlu xx, Yağız Bolat xx, Serdarcan Eralp x, Ozan Can Dursun x (Mehmet Can Güngör dk. 63 x)

Yedekler: Numan Soysal, Selim Okur, Furkan Ünsal, Eren Bektaş

Teknik Direktör: Gökhan Gedikali

Denizlispor: Tolgahan Acar xx, Kadir Kurt xx, Kerem Can Akyüz xx, Zeki Yavru xx, Recep Niyaz xx, Kibong Mbamba xxx, Olcay Şahan xx (Hadi Sacko dk. 73 xx), Isaac Sackey xx, Mehmet Akyüz x (Sedat Şahintürk dk. 46 xx), Oscar Estupian xxx, Burak Çalık x (Emre Sağlık dk. 46 xx)

Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Mustafa Yumlu, Murathan Sütçü, Asım Aksungur

Teknik Direktör: Yücel İdiz

Sarı kart: Oscar Estupian, Zeki Yavru, Tolgahan Acar, Sedat Şahintürk (Denizlispor), Suat Bolat, Metehan Mert (Hacettepe)

Gol: Oscar Estupian (Dk. 8, dk. 72), Recep Niyaz (Dk. 50) Ali Eren Karadağ (dk. 78) (k.k) (Denizlispor) - ANKARA

Türkiye Kupası, Denizlispor, Karadağ, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
15:44 Ekol göz menemenspor - kırşehir belediyespor (fotoğraflar)
15:42 Melikgazi Belediyespor Voleybol Takımı 2. Lig'de
15:42 Yukatel denizlispor: 0-4
15:40 Nevşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, Beşiktaş ile hazırlık maçı yapacak
15:38 Trabzonspor-Beşiktaş maçının biletleri satışa çıktı
15:38 Başkan Tokat: "Ben bu görevi kabul etmiyorum"
15:37 Arşiv -Fikret Orman başkanlık döneminde neler yaptı?