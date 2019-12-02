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Ziraat Türkiye Kupası hakemleri açıkladı

İstikbal Mobilya Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 5.Tur ilk maçında Kayseri'de oynayacağı Manisa Futbol Kulübü maçını yönetecek hakemler açıklandı.

02.12.2019 11:28 | Son Güncelleme: 02.12.2019 11:33Ziraat Türkiye Kupası hakemleri açıkladı
İstikbal Mobilya , Ziraat Türkiye Kupası 5.Tur ilk maçında Kayseri'de oynayacağı Futbol Kulübü maçını yönetecek hakemler açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçları 3, 4 ve 5 Aralık'ta oynanacak. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada İstikbal Mobilya Kayserispor-Manisa Futbol Kulübü Kutluhan Bilgiç görev yapacak. 05 Aralık 2019 Perşembe günü Kayseri Kadir Has Stadyumunda oynanacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor ile Manisa Futbol Kulübü karşılaması saat 14.30'da başlayacak. Karşılaşmayı İzmir Bölgesinden Kutluhan Bilgiç düdük çalacak. Bilgiç'in yardımcılıklarını Baran Eraslan ve Sezgin Çınar yapacak. Maçın 4.Hakemi Selim Özen yapacak. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Türkiye Kupası, Kayserispor, Manisa, Spor

Kaynak: İHA

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