Ziraat Türkiye Kupası: Hekimoğlu Trabzon FK: 0 - Medipol Başakşehir: 1 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Hekimoğlu Trabzon
FK, Medipol Başakşehir
ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekip Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Karşılaşma şiddetli yağış nedeniyle 10 dakika gecikmeli başladı. Karşılaşmanın hakemi Erkan Özdamar, saha çizgilerinin şiddetli yağıştan dolayı net görülmediği için tekrar çizilmesini istedi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada Aleksic'in kale sahası içine doğru gönderdiği topu takip eden Demba Ba kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda meşin yuvarlak ağalarla buluştu. 0-1
23. dakikada Aleksic'in sağ çaprazdan kullandığı direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta kale direği dibinde iyi yer tutan kaleci Bekir meşin yuvarlağı kornere çeldi.
28. dakikada Medipol Başakşehir ceza sahası içinde Miguel Vieira'nın Mertcan Çam'a müdahalesinde hakem Erkan Özdamar penaltı noktasını gösterdi. Taha Balcı'nın kullandığı penaltı atışını Volkan Babacan kurtardı.
38. dakikada Mercan Çam'ın derinlemesine pasında kaleyi karşısında gören Taha Balcı'nın sert şutunda top kaleci Volkan Babacan'da kaldı.
Stat: Vakfıkebir
Hakemler: Erkan Özdamar xx, Furkan Ürün xx, Anıl Usta xx
Hekimoğlu Trabzon FK: Bekir x, Miraç x, Maksut x, Samet Yalçın x, Talha Yazgan x, Mertcan Çam xx, Emre Aygün x, Bahadır x, Taha Balcı x, Volkan Altınsoy x
Yedekler: Onur, Ali Aydemir, Hakan, Taha Gür, Caner Aktaş, Muhammet Haşim Çoban, Murat Cem Akpınar
Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xxx, Muhammed Emin xxx, Mıguel Vieira xx, Carlos Ponck xx, Aziz Behich xx, Gökhan İnler xx, Berkay xx, Azubuike xx, Aleksic xxx, Robinho xx, Demba Ba xxx
Yedekler: Ahmet Said Kıvanç, Muhammet Arslantaş, Crivelli, Mert Çelik, Abdulkadir Çelik, Emre Kaplan, Muzaffer Kahraman
Teknik Direktör: Okan Buruk
Gol: Demba Ba (dk. 5) (Medipol Başakşehir)
Sarı Kartlar: Miguel Vieira, Aleksic (Medipol Başakşehir) - TRABZON