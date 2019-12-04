Haberler » Spor » Ziraat Türkiye Kupası: Hekimoğlu Trabzon FK: 0 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu) - Spor

Ziraat Türkiye Kupası: Hekimoğlu Trabzon FK: 0 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Hekimoğlu Trabzon FK, Medipol Başakşehir ile karşılaştı.

04.12.2019 15:07 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:20Ziraat Türkiye Kupası: Hekimoğlu Trabzon FK: 0 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu)
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Hekimoğlu FK, Medipol ile karşılaştı. Müsabakayı, Medipol Başakşehir 1-0 kazandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada Ali Aydemir'in pasıyla ceza sahası içine giren Maksut'un vuruşunda kaleci Volkan Babacan'dan dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

84. dakikada Medipol Başakşehir savunmasının uzaklaştıramadığı top Taha Balcı'nın önüne düştü. Taha'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'dan döndü.

Stat: Vakfıkebir

Hakemler: Erkan Özdamar xx, Furkan Ürün xx, Anıl Usta xx

Hekimoğlu Trabzon FK: Bekir x, Miraç x (Muhammet Haşim Çoban dk. 65 x), Maksut x, Samet Yalçın x, Talha Yazgan x, Mertcan Çam, xx (Taha Gür dk. 74 x), Hakan Yavuz xx (Ali Aydemir dk. 54 x), Emre Aygün x, Bahadır x, Taha Balcı x, Volkan Altınsoy x

Yedekler: Onur, Hakan Aydın, Caner Aktaş, Murat Cem Akpınar

Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xxx, Muhammed Emin xxx, Miguel Vieira xx, Carlos Ponck xx, Aziz Behich xx, Gökhan İnler xx, Berkay xx, Azubuike x (Emre Kaplan dk. 88 ?), Aleksic xx (Crivelli dk. 46 xx), Robinho x (Muhammet Aslantaş dk. 74 x), Demba Ba xxx

Yedekler: Ahmet Said Kıvanç, Mert Çelik, Abdulkadir Çelik, Muzaffer Kahraman

Teknik Direktör: Okan Buruk

Gol: Demba Ba (dk. 5) (Medipol Başakşehir)

Sarı Kartlar: Miguel Vieira, Aleksic, Gökhan İnler (Medipol Başakşehir), Bahadır (Hekimoğlu Trabzon FK) - TRABZON

Türkiye Kupası, Başakşehir, Trabzon, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

17:46 Bafetimbi Gomis, devrre arasında Galatasaray'a dönüyor! - Spor
17:37 Teknik direktör Osman Özköylü: "Gıpta edilecek Boluspor ortaya çıkmaya başladı" - Spor
17:30 Real Betis, Elneny'yi transfer etmek istiyor - Spor
17:27 Rıza Çalımbay: "Malatyaspor bizim için dönüm maçı" - Spor
17:27 Stjepan Tomas: "Bu galibiyet Trabzonspor maçı öncesi moral oldu" - Spor
17:18 Başakşehir'den yayıncı kuruluşa esprili gönderme! - Spor
17:00 Beşiktaş, Odion Ighalo'nun transferi için harekete geçti! - Spor
16:20 Emniyetten Burak Yılmaz'ın çakar kullandığına ilişkin açıklama - Spor
16:01 Paulo Dybala ve Rihanna, Londra'da partiye katıldı - Spor
15:58 Fenerbahçe'de Victor Moses ilk yarıyı kapattı - Spor
17:23 Öğretim görevlisi, yüksek okul binasından ölüme atladı
16:46 Son dakika: Kalbinden bıçaklanan Ceren Özdemir'in katil zanlısı gözaltına alınırken polisi bıçakladı
15:07 Apple'ın açığını bulan genç, 220 bin dolarlık teklifi reddetti
13:48 Alternatif Bank konut kredi faizini 0,98'e indirdi
10:20 Sigarada düz ve standart paket uygulaması başlıyor
4.12.2019 17:47:37