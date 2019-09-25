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Ziraat Türkiye Kupası: Kahramanmaraşspor: 1 - Fatih Karagümrük: 4

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur karşılaşmasında Kahramanmaraşspor sahasında TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'e 4-1 mağlup oldu.

25.09.2019 18:39Ziraat Türkiye Kupası: Kahramanmaraşspor: 1 - Fatih Karagümrük: 4
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur karşılaşmasında Kahramanmaraşspor sahasında TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'e 4-1 mağlup oldu.

Stat: 12 Şubat

Hakemler: Erkan Engin xxx, Suat Güz xx, Mehmet Akıncık xx

Kahramanmaraşspor: Ahmet xx, Hüseyin xx (Mesut dk. 84 ?), Nuri xx, İsmail xx, Fatih Kamaçi xx, Cerem xx, Gökhan xx (Abdullah dk. 72 x), İsa xx, Rıdvan xx, Recep xx, Eren x (Yasin dk. 66 xx)

Fatih Karagümrük: Bojan xx, Ajagi xxx, Turgut xxx, Fatih Küçük xx, Abdullah xx, Mervan xxx (Murat Sarıgül dk. 89 ?), Ramazan xx, Çağrı xx, Barış xx (Yusuf dk. 90 ?), Maximiliano xx (Anıl dk. 90 ?), Bülent xx

Goller: Turgut (dk. 58), Mervan (dk. 67), Maximiliano (dk. 86), Alagia (dk. 90) (Fatih Karagümrük), Yasin (dk. 78) (Kahramanmaraşspor)

Sarı kartlar: Turgut, Mervan (Fatih Karagümrük) - KAHRAMANMARAŞ

Türkiye Futbol Federasyonu, Kahramanmaraşspor, Fatih Karagümrük, Türkiye Kupası, Spor

Kaynak: İHA

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