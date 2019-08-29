Haberler» Spor» Haber

Ziraat Türkiye Kupası: Kars 36 Spor: 1 - Ardahan Hoçvan Spor: 0

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Tur karşılaşmasında Kars 36 Spor, sahasında Ardahan Hoçvan Spor'u 1-0 mağlup ederek bir üst tura çıktı.

29.08.2019 18:50 Ziraat Türkiye Kupası: Kars 36 Spor: 1 - Ardahan Hoçvan Spor: 0
Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Tur karşılaşmasında Kars 36 Spor, sahasında Ardahan Hoçvan Spor'u 1-0 mağlup ederek bir üst tura çıktı.

Stat: Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Abamüslüm

Hakemler: Sinan Özcan xxx, Soner Akgün xxx, Ertan Başdağ xxx

Kars 36 Spor: Seygun xxx, Barış xx, Eyyüp xx, Barış Büyükkaya xxx, Oktay xx, Batuhan xx, İbrahim xxx, Tolga xxx, Ufuk xx (Ahmet dk. 81 ?), Mahmut xxx

Teknik Direktör: Mehmet Şaşmaz

Ardahan Hoçvan Spor: Kemal xxx, Emre xx, Emre Şipal xx, Ali x, Mücahit xx, Emre Adıgüzel xxx, Eyyüp x, Emin x (Mazlum dk. 45 x), Hasan xx, Oktay xx, (Burak dk. 85 ?), Ziya xxx

Teknik Direktör: Muhsin Yılmaz

Gol: Tolga Değirmenci (dk. 20)

Sarı Kartlar: Emre Adıgüzel, Hoçvan, Mahmut (Kars 36 Spor) - KARS

Kafkas Üniversitesi, Türkiye Kupası, Ardahan, Kars, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
19:27   PFDK'dan Seri'ye 2 maç men cezası
19:27   Ricardo quaresma resmen kasımpaşa'da
19:26   Kasımpaşa Kulübü, Beşiktaş ile yollarını ayıran Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma'yı kadrosuna...
19:20   Gençlerbirliği'nde Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları
19:17   Dirar'dan Trabzonspor maçı yorumu! "Kadıköy'ü bayram yerine..."
19:11   Galatasaray, kayseri'ye geldi
19:08   PFDK'den Galatasaraylı Seri'ye 2 maç men