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Ziraat Türkiye Kupası: Kasımpaşa: 2 - Van Spor Futbol Kulübü: 1 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur 1. maçında Kasımpaşa sahasında Van Spor'u konuk etti.

04.12.2019 16:33 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:38Ziraat Türkiye Kupası: Kasımpaşa: 2 - Van Spor Futbol Kulübü: 1 (Maç sonucu)
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur 1. maçında sahasında 'u konuk etti. Mücadele Kasımpaşa'nın 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı. İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 17 Aralık Salı günü oynanacak.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada Fernandes'in pasında topla buluşan Azad'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutunu kaleci Salih kornere çeldi.

74. dakikada Hajradinovic'in ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Heintz'in şutu az farkla auta çıktı.

79. dakikada İlhan Depe'nin pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Hajradinovic'in plase vuruşunda top üst ağlarda kaldı.

81. dakikada İlhan Depe'nin sağ kanatta çizgiye inerek yaptığı ortaya altıpas üzerinde Batuhan'ın kafa vuruşu direğin dibinden auta çıktı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Koray Gençerler xx, Mehmet Şahan Yılmaz xx, Seyfettin Ünal xx

Kasımpaşa: Murat Can x, Veigneau xx (Karim Hafes dk. 70 x), Veysel xx, Fernandes x, Çağtay x, İlhan x, Uğurcan x, Azad xx (Hajradinovic dk. 64 x), Özgür Çek xx (Batuhan dk. 76 x), Aytaç x, Tobias Heintz x

Yedekler: Mehmet, Fatih, Yılmaz Daler, Furkan, Emirhan

Teknik Sorumlu: İlyas Öztürk

Van Spor Kulübü: Salih xx, İsmail xx, Ufukhan xx, Barış Sağır xx, Barış Gök xx, Soner xx (Oktay dk. 56 x), Mert xx (Tunç Murat dk. 85 ?, Mehmet Sıddık x, Sedat x (Emrah dk. 63 xx), Serdar xx, Batuhan xx

Yedekler: Ender, Samet, Sefa, Şerif

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Goller: Tobias Heintz (dk. 30), Aytaç Kara (dk. 44) (Kasımpaşa), Batuhan Er (dk. 18) (Van Spor FK)

Sarı Kartlar: Özgür Çek, Veigneau, Uğurcan (Kasımpaşa) - İSTANBUL

Türkiye Kupası, Kasımpaşa, Van, Spor

Kaynak: İHA

Spor

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