Ziraat Türkiye Kupası: Keçiörengücü: 2 - Yeni Malatyaspor: 2 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Keçiörengücü, sahasında BTC Turk Yeni Malatyaspor ile 2-2 berabere kalarak kupaya veda etti.



Stat: Aktepe



Hakemler: Hakan Ceylan x, Baran Eraslan x, Sezgin Çınar x



Keçiörengücü: Muhammed Birkan Tetik xx, Rıdvan Şimşek xx (Erdem Onur Beytaş dk. 90+1 ?), Diarra xx, Cihan Can xx, Soner Gönül xx, İshak Çakmak xx, Uğur Utlu xx, Burak Aydın xx (Madinda dk. 79 x), Diabang xx, Hasan Bilal xx (Mendy dk. 64 x), Abdulkadir Kuzey xxx



Yedekler: Boran Güngör, Sertaç Çam, Erdi Dikmen, Cem Ekinci



Yeni Malatyaspor: Ufuk Ceylan xx, Özer Özdemir xx, Mustafa Akbaş xx, Hadebe xx, Erkan Kaş xx, Ahmed İldiz xx, Acquah x (Robin Yalçın dk. 46 x), Buğra Çağıran x (Guilherme dk. 64 xx), Chaaleli xx (Fofana dk. 75 x), Bifouma xx, Jahovic xx



Yedekler: Damlu, Gökhan Töre, Murat Yıldırım, Donald, Yiğithan Güveli, Sakıb Aytaç



Sarı Kartlar: Buğra Çağıran, Hadebe (Yeni Malatyaspor), Soner Gönül, Abdulkadir Kuzey, Uğur Utlu (Keçiörengücü)



Goller: Abdulkadir Kuzey (dk. 50 ve 63) (Keçiörengücü), Fofana (dk. 79), Guilherme (dk. 88) (Yeni Malatyaspor) - ANKARA

Kaynak: İHA