Haberler » Spor » Haber

Ziraat Türkiye Kupası: Kırıkkale BA: 0 - Gazişehir Gaziantep FK: 4

Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu'nda Gazişehir Gaziantep deplasmanda karşılaştığı Kırıkkale BA'yı 4-0-mağlup ederek 4. tura yükseldi.

26.09.2019 16:27Ziraat Türkiye Kupası: Kırıkkale BA: 0 - Gazişehir Gaziantep FK: 4
Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu'nda Gazişehir Gaziantep deplasmanda karşılaştığı Kırıkkale BA'yı 4-0-mağlup ederek 4. tura yükseldi.

Maçtan dakikalar:

15. dakikada ceza sahasında kaleci Harun'u geçen Pawlowski'nin vuruşunda top direkten döndü.

42. dakikada Kenan'ın kullandığı korner sonrası yaşanan karambolde Raman Chibsah

topu ağlarla buluşturdu. 0-1

49. dakikada Kenan'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Pawlowski kaleci Harun'u geçerek topu ağlarla buluşturdu. 0-2

62. dakikada rakibinden sıyrılan Furkan'ın ortasında oluşan karambolde topu önünde bulan Mehmet'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-3

64. dakikada soldan rakibi geçerek atak yapan Furkan'ın pasında topla buluşan Jefferson skoru belirleyen isim oldu. 0-4

Stat: Kırıkkale Başpınar

Hakemler: Cihan Aydın xx, Kemal Elmas xx, Cem Özbay xx

Kırıkkale BA: Bekir x, Adem xx, Gökhan x, Eray x (Fatih dk. 56 x), Muhammet x (Onur dk. 46 x), Mehmet x, Savaş x, Şerif xx (Adem dk. 80 x), Mehmet xx, Cengizhan x, Eren xx

Yedekler: Bülent, Orçun, İbrahim

Teknik Direktör: Hasan Basri Kara

Gazişehir Gaziantep FK: Lodygin xx, Ulaş xx (Sefa dk. 83 x), Kubilay xx, Kenan xx, Jefferson xx, Raman Chibsah xx (Hamza dk.78 x), Olkowski xx, Furkan xx, Mehmet xx, Ali xx (Hasan dk. 46 x), Pawlowski xxx

Yedekler: Günay, Mehmet

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Goller: Raman Chibsah (dk. 43), Kenan (dk. 49), Mehmet (dk. 62), Jefferson (dk. 64) (Gazişehir Gaziantep)

Sarı kartlar: Kubilay, Jefferson (Gazişehir Gaziantep), Mehmet (Kırıkkale BA) - KIRIKKALE

Türkiye Kupası, Gaziantep, Kırıkkale, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
18:10 PFDK, Mustafa Cengiz'e ceza vermedi!
18:07 Pfdk'dan mustafa cengiz'e ceza çıkmadı
18:05 Alanyaspor, Kitap Günleri Fuarı'na katıldı
18:01 Tahkim kurulu'ndan doğan, elneny ve kayode'ye ret
17:56 Volkan Demirel 1907 Fenerbahçe Derneği üyeleri ile buluştu
17:49 Sosa: ayağa kalkıp yolumuza devam edeceğiz
17:37 4'üncü etnospor kültür festivali açılış toplantısı yapıldı -3