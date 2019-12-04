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Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası maç programı

Ziraat Türkiye Kupası maçları 5. tur karşılaşmaları başladı. Fatih Karagümrük - Göztepe mücadelesi ile başlayan 5. tur, 4 Aralık'ta Hekimoğlu Trabzon ve Medipol Başakşehir maçları ile devam edecek. Peki, Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası programı…

04.12.2019 09:43 | Son Güncelleme: 04.12.2019 09:47

Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda yayınlanacak? Ziraat Kupası'nı evine götürmek için kıyasıya mücadele eden takımlar Salı günü 5. tur karşılaşmalarına başladı. 4 saat 13.00'de futbolseverler, Hekimoğlu Trabzon - Medipol Başakşehir takımlarının mücadelesine tanıklık edecek. Maç Vakfıkebir İlçe Stadyumunda olacak. Bugün hangi maçlar var? 4 Aralık Ziraat Türkiye Kupası maçları…

Süper Lig'in büyüklerinin de dahil olduğu Ziraat Türkiye Kupası maçları, 3 Aralık Salı günü yapılan 5 karşılaşmanın ardından 4 Aralık Çarşamba günü 6 oyun ile futbolseverlerle olacak. Çift maç eleme usulüne göre oynanan maçların, bugün de dahil olmak üzere Perşembe gününe kadar toplamda 11 tanesi düzenlenecek.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA?

TFF tarafından her yıl düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası, ulusal çapta bir futbol organizasyonudur. Futbolseverleri ekran başına kitleyen 2019 Ziraat Türkiye Kupası maçları ATV ve A 'da canlı, HD olarak yayınlanıyor.

5. TUR MAÇLARI

13.00 Hekimoğlu Trabzon-Medipol Başakşehir

13.45 Eyüpspor-Antalyaspor

14.30 Kasımpaşa-Vanspor Futbol Kulübü

16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bursaspor

18.30 Altay-Trabzonspor

20.45 Galatasaray-Tuzlaspor

5 Aralık Perşembe

13.00 Kırklarelispor-Gaziantep Futbol Kulübü

14.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Manisa Futbol Kulübü

16.30 Altınordu-Yukatel Denizlispor

18.30 Çaykur Rizespor-Yılport Samsunspor

20.45 Beşiktaş-Anagold 24Erzincanspor

17 Aralık Salı

13.00 Van Spor Futbol Kulübü- Kasımpaşa

14:30 Antalyaspor- Eyüpspor

16:30 Yılport Samsunspor- Çaykur Rizespor

18:30 Adanaspor- Aytemiz Alanyaspor

20:45 Tuzlaspor - Galatasaray

Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası maç programı

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