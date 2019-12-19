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Ziraat Türkiye Kupası: Medipol Başakşehir: 0 - Hekimoğlu Trabzon FK: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ikinci maçında Medipol Başakşehir, sahasında TFF 2. Lig takımı Hekimoğlu Trabzon FK ile karşılaşıyor.

19.12.2019 17:20 | Son Güncelleme: 19.12.2019 17:31 Ziraat Türkiye Kupası: Medipol Başakşehir: 0 - Hekimoğlu Trabzon FK: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ikinci maçında Medipol , sahasında TFF 2. Lig takımı Hekimoğlu FK ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

26. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Robinho'nun sert vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Bekir oyun alanına çeldi.

33. dakikada ceza sahası içi sol çaprazdan Robinho'nun şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Bilal Gölen xx, Mustafa Savranlar xx

Medipol Başakşehir: Volkan xx, Muhammed Emin Sarıkaya xx, Vieira xx, Mahmut xx (Clichy dk. 42 x), Aziz Behich xx, Gökhan İnler xx, Kerim Frei xx, Berkay Özcan xx, Azubuike xx, Robinho xx, Demba Ba xx

Yedekler: Ahmet Kıvanç, İrfan Can, Muhammet Arslantaş, Ponck, Crivelli, Mert Çelik, Aleksic

Teknik Direktör: Okan Buruk

Hekimoğlu Trabzon FK: Bekir Demircan xx, Miraç Acer xx, Volkan Altınsoy xx, Samet Yalçın xx, Bahadır Erol xx, Taha Gür xx, Mertcan Çam xx, Hakan Yavuz xx, Musa Caner Aktaş xx, Talha Yazgan xx, Taha Balcı xx

Yedekler: Onur Küçük, Batuhan Tekin, Hasan Çavdar, Murat Cem Akpınar, Hakan Aydın, Muhammet Haşim Çoban, Ali Aydemir

Teknik Direktör: Alper Avcı

Sarı kart: Robinho (Medipol Başakşehir) - İSTANBUL

Türkiye Kupası, Başakşehir, Trabzon, Spor

Kaynak: İHA

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