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Ziraat Türkiye Kupası: Medipol Başakşehir: 0 - GMG Kırklarelispor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu ilk maçında Medipol Başakşehir, sahasında GMG Kırklarelispor ile karşı karşıya geliyor.

14.01.2020 16:50 | Son Güncelleme: 14.01.2020 17:05Ziraat Türkiye Kupası: Medipol Başakşehir: 0 - GMG Kırklarelispor: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu ilk maçında Medipol , sahasında GMG ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

21. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Guldbransen'in sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci İbrahim oyun alanına çeldi.

30. dakikada sağ taraftan Uğur'un içeri çevirdiği ortaya kale önünde 'nun yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci İbrahim'de kaldı.

39. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Alkesic'in yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci İbrahim'de kaldı.

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Samet Çiçek xx, Murat Ergin Gözütok xx

Medipol Başakşehir: Volkan xx, Uğur Uçar xx, Ponck xx, Vieira xx, Aziz Behich xx, Berkay Özcan xx, Azubuike xx, Aleksic xx, Kerim Frei xx, Robinho xx, Guldbransen xx

Yedekler: Mert, Visca, İrfan Can, Muhammet Arslantaş, Ba, Crivelli, Skrtel, Muhammed Emin Sarıkaya, Emre Kaplan, Gökhan İnler

Teknik Direktör: Okan Buruk

Kırklarelispor: İbrahim Demir xx, Davut Babur xx, Müslüm Aydoğan xx, Emre Keleşoğlu xx, İbrahim Sürgülü xx, Bahadır Çiloğlu xx, Emre Balkı xx, Malik Karaahmet xx, Caner Koca xx, Yüksel Şişman xx, Mert Sinan Pekesen xx

Yedekler: Meriç Bayram, Görkem Bitin, Deniz Ataç, Serkan Özmen, Ümit Can Tokcu, Enis Çeliksu, Yusuf Çelik

Teknik Direktör: Vehbi Haluk Bulgurlu

Sarı kart: Vieira (Medipol Başakşehir) - İSTANBUL

Türkiye Kupası, Kırklarelispor, Başakşehir, Robinho, Spor

Kaynak: İHA

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