Ziraat Türkiye Kupası: Menemen Belediyespor: 1 - Kasımpaşa: 2

Ziraat Türkiye Kupası
5. tur ilk maçında Kasımpaşa
, deplasmanda Menemen Belediyespor
'u 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar:
32. dakikada Samet Günhan'ın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.
55. dakikada Eduok'un soldan ortasında Özgür Çek
penaltı noktasında kafayla topu ağlara gönderdi. 0-1
60. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Pavelka'nın kafayla içeri çevirdiği topa gelişine Veysel meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0- 2
69. dakikada Menemen Belediyespor'un kullandığı köşe vuruşunda savunmada seken top Mert'in önüne düştü. Mert'in yakın mesafeden vuruşunda kaleci Eray topu çizgiden çıkardı.
76. dakikada Alberk'in sol kanattan ceza sahasına ortasında Veli'nin şutu az farkla dışarıya çıktı.
86. dakikada Umut'un pasıyla ceza sahasına sokulan Serhat, penaltı noktasındaki Okan'a aktardı. Okan da müsait pozisyonda fileleri havalandırdı. 1-2
Stat: Menemen İlçe
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu
xx, Serkan
Çimen xx, Utku Tunavelioğlu xx
Menemen Belediyespor: Amir xx, Semih xx, Veli xx, Mert xx, Alberk xx, Taşkın xx (Umut dk. 69 x), Samet xx, Murat xx (Okan dk. 65 x), Mustafa xx, Serhat xx, Ali xx (Murat Elkatmış dk. 72 x)
Yedekler: Erhan, Tayfun, Talha, Rıdvan
Teknik Direktör: Suat Kaya
Kasımpaşa: Eray xx, Onur xx, Yılmaz xx (Veysel dk. 46 xx), Josue Sa xx, Veigneau xx, Sadiku xx, Hakan Demir
xx, Eduok xxx, Özgür xxx, Tarkan
xx (Pavelka dk. 58 xx), Koita xx (Diagne dk. 71 x)
Yedekler: Ramazan, Murat Can
, Ben Youssef, Trezeguet, Hasan, Ethem, Popov
Teknik Direktör: Mustafa Denizli
Goller: Okan (dk. 86) (Menemen Belediyespor), Özgür Çek (dk. 55), Veysel Sarı
(dk. 60) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Umut (Menemen Belediyespor), Özgür, Onur (Kasımpaşa) - İZMİR
Türkiye Kupası,Kasımpaşa,Menemen Belediyespor,Menemen
06 Aralık 2018 Perşembe 19:04