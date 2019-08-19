Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu kuraları çekildi

Ziraat Türkiye
Kupası 1. eleme turu kura çekimi yapıldı.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu eşleşmeleri, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez nezaretinde belirlendi.
Kura çekiminde açıklamalarda bulunan Ali Düşmez, profesyonel ve amatör liglerden katılımın olmasının Ziraat Türkiye Kupası'nı çok özel kıldığını belirterek, "Türkiye'yi kucaklayan bir organizasyon düzenliyoruz. Ülkemizin her köşesinde kupanın heyecanı yaşanacak. Bu kupa amatör ve alt liglerdeki takımlarımız için yeni fırsatlar sunacak. Sonunda hak edenin kazandığı centilmence maçlar izleyelim." ifadelerini kullandı.
Kupada 35 amatör takımın yanı sıra bu sezon TFF 3. Lig'e yükselen 9 ekibin katılacağı 1. eleme turu müsabakaları, 28-29 Ağustos tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Müsabakalar sonucu rakiplerini eleyen 22 takım, 2. eleme turu müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.
Kura çekimi sonunda eşleşmeler şu şekilde oluştu:
Maltepespor-Hendekspor
1877 Alemdağspor-Modafen
Belediye Derincespor-Edirnespor
Yalova Kadıköy-Bigaspor
Bursa Yıldırımspor-Bozüyük Vitraspor
Somaspor-Akşehirspor
TKİ Tavşanlı Linyitspor-Isparta 32 Spor
Karaman Belediyespor-Bucak Belediye Oğuzhanspor
İçel İdmanyurdu-Kepez Belediyespor
Çubukluspor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor
Yozgatspor 1959-68 Aksaray Belediyespor
Malatya Yeşilyurt Belediyespor-12 Bingölspor
Kilis Belediyespor-Dersimspor
Mardin Büyükşehir Başakspor-Kahta 02
Muş Menderesspor-Bitlis Özgüzelderespor
Yüksekova Belediyespor-Siirt İl Özel İdaresi
Ağrı 1970-Iğdırspor
Kars 36-Hoçvan
1954 Kelkit Belediyespor-Çarşambaspor
Görelespor-Merzifonspor
Kastamonu Özel İdare Köy Hizmetleri-Bartınspor
1074 Çankırıspor-Boyabat 1868