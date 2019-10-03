- Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur kura çekimi yapıldı Fenerbahçe
'nin rakibi Tarsus
İdman Yurdu
İSTANBUL - Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda oynanacak olan maçların eşleşmeleri yapılan kura çekimi ile belli oldu. Kupaya bu turda dahil olan Fenerbahçe'nin rakibi Tarsus İdman Yurdu oldu.Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur kura çekimi Riva Hasan Doğan Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kura çekiminin ardından 4. Tur'da oynanacak müsabakaların eşleşmeleri belli oldu. 4.Tur'da Ziraat Türkiye Kupası'na bu turda dahil olan Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, İstikbal Mobilya Kayserispor, Konyaspor ve MKE Ankaragücü takımları ile 3. eleme turu sonucu tur atlayan 46 takım olmak üzere toplam 54 takım mücadele edecek. Müsabakalar 29, 30, 31 Ekim tarihlerinde oynanacak.Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur kura çekimi sonucu oluşan eşleşmeler şu şekilde:Aytemiz Alanyaspor - İnegölsporAdanaspor - DiyarbekirsporAltay - GörelesporPayasspor - Manisa Futbol
KulübüHekimoğlu Trabzon - Ekol Göz MenemenGaziantep Futbol Kulübü - TurgutlusporKırklarelispor - Ankaragücü1074 Çankırıspor - Çaykur RizesporY. Denizlispor - İçel İdmanyurduEyüpspor - İH KonyasporFatih Karagümrük - BandırmasporBaşkent Akademi FK - Demir Grup SivassporİM. Kayserispor - BayrampaşaTarsus İdman Yurdu - Fenerbahçeİstanbulspor - Büyükçekmece TepeciksporKastamonuspor - 1966 Anagold ErzincansporGümüşhanespor- Yılport SamsunsporKaracabey Belediyespor - TuzlasporBüyükşehir Belediye Erzurumspor - BB. BodrumsporKemerspor 2003 - KasımpaşaKeçiörengücü - Siir İl Özel İdareNiğde Anadolu Futbol Kulübü - AntalyasporAltınordu - Amed Sportif FaaliyetlerVanspor - Sancaktepe Futbol KulübüGençlerbirliği - Esenler EroksporGöztepe - Sivas Belediyespor