Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Eleme Turu Programı Belli Oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nun ilk maçları programı Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden açıklandı.

Buna göre ilk karşılaşmalar 4 Aralık Salı, 5 Aralık Çarşamba ve 6 Aralık Perşembe günü oynanacak. Kupada rövanş müsabakaları ise 18, 19 ve 20 Aralık tarihlerinde oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Tur ilk maçların programı ise şöyle:

4 Aralık Salı

13.00 Sivas Belediye Spor - Trabzonspor

14.45 Nazilli İlçe Nazilli Belediyespor - Göztepe

14.45 Gençlerbirliği - Hatayspor

16.45 Antalyaspor - Darıca Gençlerbirliği

18.30 Aytemiz Alanyaspor - Kahramanmaraşspor

20.30 Çaykur Rizespor - Balıkesirspor Baltok

5 Aralık Çarşamba

13.00 Keçiörengücü - Galatasaray

14.45 Ümraniyespor - 1461 Trabzon

17.00 Boluspor - Van Büyükşehir Belediyespor

18.30 Altay - Kayserispor

20.30 Adana Demirspor - Medipol Başakşehir FK

6 Aralık Perşembe

13.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor - Mke Ankaragücü

15.00 Fatih Karagümrük - Akhisarspor

17.00 Menemen Belediye Spor - Kasımpaşa

18.30 Evkur Yeni Malatyaspor - Etimesgut Belediyespor

20.30 Fenerbahçe - Giresunspor