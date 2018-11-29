29 Kasım 2018, 15:42
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Eleme Turu Programı Belli Oldu

Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu’nda oynanacak karşılaşmaların programı açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nun ilk maçları programı Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden açıklandı.
Buna göre ilk karşılaşmalar 4 Aralık Salı, 5 Aralık Çarşamba ve 6 Aralık Perşembe günü oynanacak. Kupada rövanş müsabakaları ise 18, 19 ve 20 Aralık tarihlerinde oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Tur ilk maçların programı ise şöyle:
4 Aralık Salı 
13.00 Sivas Belediye Spor - Trabzonspor 
14.45 Nazilli İlçe Nazilli Belediyespor - Göztepe 
14.45 Gençlerbirliği - Hatayspor 
16.45 Antalyaspor - Darıca Gençlerbirliği 
18.30 Aytemiz Alanyaspor - Kahramanmaraşspor 
20.30 Çaykur Rizespor - Balıkesirspor Baltok 
5 Aralık Çarşamba 
13.00 Keçiörengücü - Galatasaray 
14.45 Ümraniyespor - 1461 Trabzon 
17.00 Boluspor - Van Büyükşehir Belediyespor 
18.30 Altay - Kayserispor 
20.30 Adana Demirspor - Medipol Başakşehir FK 
6 Aralık Perşembe 
13.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor - Mke Ankaragücü 
15.00 Fatih Karagümrük - Akhisarspor 
17.00 Menemen Belediye Spor - Kasımpaşa 
18.30 Evkur Yeni Malatyaspor - Etimesgut Belediyespor 
20.30 Fenerbahçe - Giresunspor 

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