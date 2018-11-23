Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur Eşleşmeleri Belli Oldu

23 Kasım 2018 Cuma 15:06



23 Kasım 2018 Cuma 15:06

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kura çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.Kura çekimine TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Erhan kamışlı TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı. Çift maç eleminasyon sistemine göre oynanacak 5. Eleme Turu'nda, 4'üncü Eleme Turu galibi 28 takım ile Galatasaray, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Akhisarspor takımları da yer aldı. İlk maçlar 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde, rövanş karşılaşmaları ise 18, 19 ve 20 Aralık 2018 tarihlerinde oynanacak.Kura çekiminin ardından oluşan Ziraat Türkiye Kupası eşleşmeleri şöyle:Antalyaspor - Darıca GençlerbirliğiSivas Belediyespor - TrabzonsporÇaykur Rizespor - Balıkesir BaltokNazilli Belediyespor - GöztepeGençlerbirliği - HataysporAdana Demirspor - Medipol BaşakşehirBoluspor - Van Büyükşehir BelediyesporAltay - KayserisporÜmraniyespor - 1461 TrabzonMenemen Belediyespor - KasımpaşaFenerbahçe - GiresunsporFatih Karagümrük - AkhisarsporAytemiz Alanyaspor - KahramanmaraşsporBodrum Belediyesi Bodrumspor - MKE AnkaragücüEvkur Yeni Malatyaspor - Etimesgut BelediyesporKeçiörengücü - Galatasaray - İSTANBUL