Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur Eşleşmeleri Belli Oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kura çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
Kura çekimine TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Erhan kamışlı TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı. Çift maç eleminasyon sistemine göre oynanacak 5. Eleme Turu'nda, 4'üncü Eleme Turu galibi 28 takım ile Galatasaray, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Akhisarspor takımları da yer aldı. İlk maçlar 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde, rövanş karşılaşmaları ise 18, 19 ve 20 Aralık 2018 tarihlerinde oynanacak.
Kura çekiminin ardından oluşan Ziraat Türkiye Kupası eşleşmeleri şöyle:
Antalyaspor - Darıca Gençlerbirliği
Sivas Belediyespor - Trabzonspor
Çaykur Rizespor - Balıkesir Baltok
Nazilli Belediyespor - Göztepe
Gençlerbirliği - Hatayspor
Adana Demirspor - Medipol Başakşehir
Boluspor - Van Büyükşehir Belediyespor
Altay - Kayserispor
Ümraniyespor - 1461 Trabzon
Menemen Belediyespor - Kasımpaşa
Fenerbahçe - Giresunspor
Fatih Karagümrük - Akhisarspor
Aytemiz Alanyaspor - Kahramanmaraşspor
Bodrum Belediyesi Bodrumspor - MKE Ankaragücü
Evkur Yeni Malatyaspor - Etimesgut Belediyespor
Keçiörengücü - Galatasaray - İSTANBUL
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