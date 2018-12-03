Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur Heyecanı

<div>Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, kupada 5. tur ilk maçlarının programı şöyle: </div><div></div><div>Yarın: </div> <div></div><div>13.00 Sivas Belediyespor-Trabzonspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)</div><div>14.45 Gençlerbirliği-Hatayspor (OSTİM)</div><div>14.45 Nazilli Belediyespor-Göztepe (Nazilli İlçe)</div><div>16.45 Antalyaspor-Darıca Gençlerbirliği (Antalya)</div> <div>18.30 Aytemiz Alanyaspor-Kahramanmaraşspor (Bahçeşehir Okulları)</div><div>20.30 Çaykur Rizespor-Balıkesirspor Baltok (Çaykur Didi)</div><div></div><div>5 Aralık Çarşamba: </div><div></div><div>13.00 Keçiörengücü-Galatasaray (Aktepe)</div><div>14.45 Ümraniyespor-1461 Trabzon (Ümraniye Belediye Şehir)</div><div>17.00 Boluspor-Van Büyükşehir Belediyespor (Bolu Atatürk)</div><div>18.30 Altay-Kayserispor (İzmir Atatürk)</div><div>20.30 Adana Demirspor-Medipol Başakşehir (Adana 5 Ocak Fatih Terim)</div><div></div><div>6 Aralık Perşembe: </div><div></div><div>13.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-MKE Ankaragücü (Bodrum İlçe)</div><div>15.00 Fatih Karagümrük-Akhisarspor (Atatürk Olimpiyat)</div><div>17.00 Menemen Belediyespor-Kasımpaşa (Menemen İlçe)</div><div>18.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Etimesgut Belediyespor (Yeni Malatya)</div><div>20.30 Fenerbahçe-Giresunspor (Ülker-Seyircisiz)</div><div></div>