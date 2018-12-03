Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur Heyecanı Başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda ilk maçlar yarın, çarşamba ve perşembe günü yapılacak.<br><br>Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, kupada 5. tur ilk maçlarının programı şöyle: <br><br>Yarın: <br><br>13.00 Sivas Belediyespor-Trabzonspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)<br><br>14.45 Gençlerbirliği-Hatayspor (OSTİM)<br><br>14.45 Nazilli Belediyespor-Göztepe (Nazilli İlçe)<br><br>16.45 Antalyaspor-Darıca Gençlerbirliği (Antalya)<br><br>18.30 Aytemiz Alanyaspor-Kahramanmaraşspor (Bahçeşehir Okulları)<br><br>20.30 Çaykur Rizespor-Balıkesirspor Baltok (Çaykur Didi)<br><br>5 Aralık Çarşamba: <br><br>13.00 Keçiörengücü-Galatasaray (Aktepe)<br><br>14.45 Ümraniyespor-1461 Trabzon (Ümraniye Belediye Şehir)<br><br>17.00 Boluspor-Van Büyükşehir Belediyespor (Bolu Atatürk)<br><br>18.30 Altay-Kayserispor (İzmir Atatürk)<br><br>20.30 Adana Demirspor-Medipol Başakşehir (Adana 5 Ocak Fatih Terim)<br><br>6 Aralık Perşembe: <br><br>13.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-MKE Ankaragücü (Bodrum İlçe)<br><br>15.00 Fatih Karagümrük-Akhisarspor (Atatürk Olimpiyat)<br><br>17.00 Menemen Belediyespor-Kasımpaşa (Menemen İlçe)<br><br>18.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Etimesgut Belediyespor (Yeni Malatya)<br><br>20.30 Fenerbahçe-Giresunspor (Ülker-Seyircisiz)