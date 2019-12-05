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Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş evinde ağırladığı Erzincanspor'u 3-0 mağlup etti

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur ilk maçında Beşiktaş evinde ağırladığı Anagold Erzincanspor'u 3-0 mağlup etti.

05.12.2019 22:47 | Son Güncelleme: 05.12.2019 22:55

Ziraat kupası 5'inci tur ilk maçında ile Erzincanspor Vodafone Park'ta karşılaştı. Siyah beyazlı ekip sahadan 3-0 galip ayrıldı ve rövanş öncesi büyük avantaj elde etti.

Maça üstün başlayan ev sahibi ekip maçın 25. dakikasında Tyler Boyd ile üstünlüğü sağladı. İlk yarının son saniyelerinde genç oyuncusu Erdoğan Kaya'nın golüyle farkı ikiye çıkaran Beşiktaş, soyunma odasına 2-0'lık üstünlükle girdi.

Maçın ikinci yarısına konuk takım oyuna denge getirmeye çalışsa da 84. dakikada Umut Nayır'ın golüne engel olamayınca sahadan 3-0 mağlup ayrıldı.

Beşiktaş bu skorla 18 Aralık'ta oynanacak rövanş maçı öncesi büyük avantaj elde etti.

GENÇ ERDOĞAN İLK MAÇINDA GOLLE TANIŞTI

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, mücadelede 18 yaşındaki genç oyuncusu Erdoğan Kaya'ya görev verdi. Performansıyla göz dolduran Erdoğan, ilk yarının son saniyelerinde takımının ikinci golünü attı ve Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk resmi maçında golle tanışmış oldu.

KADIN TARAFTARLARDAN BÜYÜK İLGİ

Maç öncesinde Beşiktaş kulübünden yapılan açıklamada, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü sebebiyle, maçı kadın taraftarların ücretsiz izleyebileceği belirtilmişti. Kadın taraftarların da maça büyük ilgi gösterdiği gözlendi. Maçın son saniyesine kadar takımlarını destekleyen kadın taraftarlar, tribünlerde görsel şov oluşturdular.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş evinde ağırladığı Erzincanspor'u 3-0 mağlup etti

Vodafone Park, Beşiktaş, Türkiye, Spor


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