Ziraat türkiye kupası'nda bursa yıldırımspor, ikinci tura yükseldi

STAT: Minareli Çavuş

HAKEMLER: Şevket Can Arslan (xxx), Mehmet Kuru (xxx), Baykal Tuna (xxx)

BURSA YILDIRIMSPOR: İbrahim Meriç (xxx), Burak Aydın (xx), Mahmut Güleç (xxx), Cevher Toktaş (xx), Osman Demir (xx), Yasin Bayram (xx) (Dk. 66 Tuğkan Kamışoğlu x), Murat Mercan (xx), Osman Ersöz (xxx), Mustafa Sevim (xxx) (Dk. 82 Emrah Dursun x), Ömer Furkan Kesikbaş (xxx) (Dk. 90 Mustafa Berk Kara), Hüseyin Çelik (x)

BOZÜYÜK VİTRA SPOR: Hikmet Can Sağıroğlu (x), Yücel Çakır (x), Rıdvan Çakır (x), Yücel Pamuk (xx), Oğuz Tavsamaz (x), Ömer Şenen (xx), Ayberk Kıraç (x), Osman Seferoğlu (x), Sefa Cantürk (x) (Dk. 82 Ahmet Nebi Çeven), Ali Köse (xx) (Dk. 66 Cemil Avcu x), Turgay Denktaş (x) (Dk. 66 Hakan Demir x)

SARI KARTLAR: Osman Demir, Osman Ersöz, Cevher Toktaş (Bursa Yıldırımspor)

KIRMIZI KART: Dk. 88 Hikmet Can Sağıroğlu (Bozüyük Vitra Spor)

GOL: Dk. 49 Mustafa Sevim (Bursa Yıldırımspor)

Ziraat Türkiye Kupası birinci eleme turunda Bursa temsilcisi Yıldırımspor, Bilecik temsilcisi Bozüyük Vitra Spor'u ağırladı. Bursa Yıldırımspor, ikinci yarıda Mustafa Sevim'in attığı golle maçı 1-0 kazanarak 2'nci tura yükseldi. Maçın sonlarına doğru konuk ekibin kalecisi Hikmet Can Sağıroğlu kırmızı kart görürken, değişiklik haklarının sona ermesiyle kaleyi hücum oyuncularından Hakan Demir korudu.

15'inci dakikada Bursa Yıldırımspor gole yaklaştı. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşu sonrası savunmadan arka direğe doğru seken topu önünde bulan Osman Ersöz'ün sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten az farkla dışarı çıktı.

37'nci dakikada Bursaspor Yıldırımspor'dan Ömer Furkan Kesikbaş uzaklardan kaleyi denedi, kaleciyi de aşan top üst direğe çarparak auta çıktı.

49'uncu dakikada Bursa Yıldırımspor öne geçti. Ömer Furkan Kesikbaş ceza sahası içerisinde yan çizgiden pasını içeriye doğru çıkarırken, kale ağzında iyi pozisyon alan Mustafa Sevim'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

62'nci dakikada Bozüyük Vitra Spor beraberliğe yaklaştı. Sağ taraftan kullanılan serbest atışta Ali Köse'nin kaleye doğrudan kavisli gönderdiği top üst direğe çarpıp dışarı yöneldi.

79'uncu dakikada Bursa Yıldırımspor önemli fırsat yakaladı. Ceza sahası çizgine yakın noktada sağ çaprazda topla buluşan Osman Ersöz bekletmeden aşırttı, önde yakalanan kaleciyi de geçen meşin yuvarlak direğin hemen yanından dışarı çıktı.

88'inci dakikada kaleci Hikmet Can Sağıroğlu, ceza sahası dışında topa elle dokunduğu için kırmızı kart gördü. Oyuncu değişiklik haklarını tamamlayan konuk ekipte kaleye ise Hakan Demir geçti.

Karşılaşma Bursa Yıldırımspor'un üstünlüğü ile sona erdi.