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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçlarının hakemleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçlarında görev alacak hakemler belli oldu.

02.02.2020 14:18 | Son Güncelleme: 02.02.2020 14:18Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçlarının hakemleri açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçlarında görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre kupada ilk maçları yönetecek hakemler şunlar:
4 Şubat Salı:
20.30 Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Abdulkadir Bitigen
5 Şubat Çarşamba:
14.30 GMG Kırklarelispor-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
20.30 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray: Ali Şansalan
6 Şubat Perşembe:
20.30 Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Türkiye Kupası, Spor

Kaynak: AA

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