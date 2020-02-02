Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçlarının hakemleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçlarında görev alacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre kupada ilk maçları yönetecek hakemler şunlar:
4 Şubat Salı:
20.30 Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Abdulkadir Bitigen
5 Şubat Çarşamba:
14.30 GMG Kırklarelispor-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
20.30 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray: Ali Şansalan
6 Şubat Perşembe:
20.30 Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu
, Merkez Hakem Kurulu
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, Spor Kaynak: AA