Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı.

FİNAL 21 MAYIS'TA

Çeyrek final ilk maçları 4-5-6 Şubat'ta rövanşları 11-12-13 Şubat'ta oynanacak. Yarı final ilk müsabakaları 3-4-5 Mart'ta rövanşları da 21-22-23 Nisan tarihlerinde yapılacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda finali ise 21 Mayıs'ta oynanacak.

Turnuvada 5 ligden 160 takımın yer aldığını belirten TFF İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, "Türkiye Kupası 58. kez idrak ediyoruz. Gençliğimizde çok güzel maçları radyodan dinleyerek büyüdük. Bugün de onu görüyoruz. 8 takımızı şahsım ve TFF yönetim kurlu olarak tebrik ediyorum. Çok keyifli maçlar izledi. TFF 1. Lig ekibi BB Erzurumspor, TFF 2. Lig ekibi Kırklarelispor'u ayrı tebrik ediyorum. Final dahil 189 müsabaka oynanacak. Türkiye'yi kucaklayan bu turnuvanın her zaman daha iyi olmasına ümidim her zaman devam ediyor. Hak edenin kazandığı bir final olmasını diliyorum. Sonuna kadar VAR da devam edecek" diye konuştu.

İşte çeyrek ve yarı final eşleşmeleri;

ÇEYREK FİNAL

Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray

Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor

Trabzonspor - BB Erzurumspor

GMG Kırklarelispor - Fenerbahçe

YARI FİNAL

Trabzonspor - Erzurumspor galibi > GMG Kırklarelispor - Fenerbahçe galibi

Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray galibi > Antalyaspor - Sivasspor galibi