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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. 4-5-6 Şubat'ta oynanacak çeyrek finallerde F.Bahçe Kırklarelispor'la, Trabzonspor Erzurumspor'la ve Galatasaray da Alanyaspor ile eşleşti.

24.01.2020 15:30 | Son Güncelleme: 24.01.2020 15:43

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı.

FİNAL 21 MAYIS'TA

Çeyrek final ilk maçları 4-5-6 Şubat'ta rövanşları 11-12-13 Şubat'ta oynanacak. Yarı final ilk müsabakaları 3-4-5 Mart'ta rövanşları da 21-22-23 Nisan tarihlerinde yapılacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda finali ise 21 Mayıs'ta oynanacak.

Turnuvada 5 ligden 160 takımın yer aldığını belirten TFF İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, "Türkiye Kupası 58. kez idrak ediyoruz. Gençliğimizde çok güzel maçları radyodan dinleyerek büyüdük. Bugün de onu görüyoruz. 8 takımızı şahsım ve TFF yönetim kurlu olarak tebrik ediyorum. Çok keyifli maçlar izledi. TFF 1. Lig ekibi BB Erzurumspor, TFF 2. Lig ekibi Kırklarelispor'u ayrı tebrik ediyorum. Final dahil 189 müsabaka oynanacak. Türkiye'yi kucaklayan bu turnuvanın her zaman daha iyi olmasına ümidim her zaman devam ediyor. Hak edenin kazandığı bir final olmasını diliyorum. Sonuna kadar VAR da devam edecek" diye konuştu.

İşte çeyrek ve yarı final eşleşmeleri;

ÇEYREK FİNAL

Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray

Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor

- BB Erzurumspor

GMG Kırklarelispor - Fenerbahçe

YARI FİNAL

Trabzonspor - Erzurumspor galibi > GMG Kırklarelispor - Fenerbahçe galibi

Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray galibi > Antalyaspor - Sivasspor galibi

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

Erzurumspor Kulübü, Türkiye Kupası, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor


HABER YORUMLARI (27)
HAKAN:nihatın ezik çocuklarına karşı kırklareliye başarılar diliyorum
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LORDAKANZ:Final Sivas Trabzon Kupa Sivasın
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GSLİ:fenev kırklareli büyük derbi barca real misali denk takım
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HAMZA:FENERBAHÇE EZER GEÇER HEPSİNİ GERİSİ ÇÖP
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GERÇEKÇİ:nihata fazla güvenme oda aziz gibi adliye koridorlarına düşer yakında
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ALİ AKDAMAR:sıvaslı deyılım ama kupyı sıvasspor alır.
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KAMBOÇYALI:3 tane büyük takım var ve birbirleriyle eşleşmiyorlar. Ne kadar güvenilir bir kura bu ?
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YAVUZ HAN:KAMBOÇYADA KURALARIN NASIL OLDUĞUNU BİLMİYORUM AMA TÜRKİYEDE SERİ BAŞI TAKIMLAR VAR, , ONLAR DA BİRBİRLERİYLE EŞLEŞMİYORLAR. . . UEFA KUPASINDA VE ŞAMPİYONLAR LİGİNDE OLDUĞU GİBİ. . . . SEN EN İYİSİ KAMBOÇYA LİGİNİ SEYRET YADA BİLİP BİLMEDEN YORUM YAPMA KARDEŞ. . .
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SEMİFİNAL:Alanya Sivas Trabzon Fenerbahçe son 4
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SEMİFİNAL:Şampiyon Sivas Olur
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