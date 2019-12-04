Haberler » Spor » Ziraat Türkiye Kupası'nda inanılmaz görüntü! - Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda inanılmaz görüntü!

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Medipol Başakşehir, deplasmanda Hekimoğlu Trabzon'u 1-0 yenerken, maçın oynandığı Vakfıkebir Stadı'nın görüntüsü maçın önüne geçti. Yoğun yağış nedeniyle yedek kulübesi sular altında kaldı.

04.12.2019 15:23 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:43

Ziraat Türkiye Kupası 5.Tur ilk karşılaşmasında 2.Lig Beyaz Grup temsilcisi Hekimoğlu ile Medipol kozlarını paylaştı.

İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmada Başakşehir 1-0'lık skorla kazandı. Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 5. dakikada Demba Ba kaydetti. Ev sahibinde Taha Balcı, 30. dakikada bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Karşılaşmanın rövanşı 19 Aralık'ta oynanacak.

STATTA İNANILMAZ GÖRÜNTÜ

Trabzon Vakfıkebir İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmanın hem öncesinde hem de maç esnasında ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Yoğun yağış nedeniyle sahanın bir çok bölümü sular altında kaldı. Futbolcular seremoni için sahaya çıktıkları anda büyük zorluk yaşarken, kulübedeki futbolcular karşılaşmayı tribünden takip etmek zorunda kaldı.

KALE İÇİ VE SAHA KENARI SULAR ALTINDA KALDI

Görevliler suyu boşaltmak için yoğun çaba harcasa da başarılı olamadı. Kale içi ve saha kenarı ve yedek kulübeleri de su altında kalırken, saha kenar çizgileri görünmez hale geldi.

MAÇ GEÇ BAŞLADI

Maçın hakemi futbolcuların saha çizgileri belirgin hale getirilinceye kadar bir süre daha ısınmalarını istedi. Saat 13.00'te başlaması gereken karşılaşma suyu temizleme çabaları nedeniyle 6 dakika geç başladı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda inanılmaz görüntü!

Türkiye Kupası, Vakfıkebir, Başakşehir, Trabzon, Spor


HABER YORUMLARI (3)
FIRTINA 61:Kısmete bak! Kırk yılda bir süper lig takımı Vakfıkebir''e geldi. Onda da gök delindi, dereler taştı. . . Siz gene de Vakfıkebir''i bu görüntülerle değil de, ekmeği ile hatırlayın :)
Yayından Kaldır
14 3
Cevap yaz
TAN GÜRKAN:yöneticiler her şey tamam diyor sonrada istifa ediyor
Yayından Kaldır
5 1
Cevap yaz
HİSARCIKLI:Vakfıkebir ekmeğide yiyin
Yayından Kaldır
12 1
Cevap yaz
Spor

Son Dakika Haberleri

17:21 Antalyaspor maçının ardından - Spor
17:18 Başakşehir'den yayıncı kuruluşa esprili gönderme! - Spor
17:17 Şampiyonlar ayağının tozuyla Başkan Uygur'u ziyaret etti - Spor
17:16 Kasımpaşa kupada moral buldu - Spor
17:16 Mustafa Alper Avcı: "Kupadaki en ciddi rakiple oynadık" - Spor
16:20 Emniyetten Burak Yılmaz'ın çakar kullandığına ilişkin açıklama - Spor
16:01 Paulo Dybala ve Rihanna, Londra'da partiye katıldı - Spor
15:58 Fenerbahçe'de Victor Moses ilk yarıyı kapattı - Spor
15:23 Ziraat Türkiye Kupası'nda inanılmaz görüntü! - Spor
17:20 Vatandaşlardan bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'in katil zanlısına linç girişimi
16:46 Son dakika: Kalbinden bıçaklanan Ceren Özdemir'in katil zanlısı gözaltına alınırken polisi bıçakladı
15:57 Yetkisiz çakar kullanımını yasaklayan düzenleme kapsamında 928 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı
15:26 Dünyanın ilk uçan aracında seri üretime geçildi
15:07 Apple'ın açığını bulan genç, 220 bin dolarlık teklifi reddetti
4.12.2019 17:25:07