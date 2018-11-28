Ziraat Türkiye Kupası'nda Program Belli Oldu!

<br><br>Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda ilk maçların programı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde oynanacak karşılaşmaların programı şöyle: <br><br>4 Aralık Salı<br><br>13: 00 Sivas Belediyespor - Trabzonspor (Muhsin Yazıcıoğlu)<br><br>14: 45 Gençlerbirliği - Hatayspor (OSTİM)<br><br>14: 45 Nazilli Belediyespor - Göztepe (Nazilli İlçe)<br><br>16: 45 Antalyaspor - Darıca Gençlerbirliği (Antalya)<br><br>18: 30 Aytemiz Alanyaspor - Kahramanmaraşspor (Bahçeşehir Okulları)<br><br>20: 30 Çaykur Rizespor - Balıkesirspor Baltok (Çaykur Didi)<br><br>5 Aralık Çarşamba<br><br>13: 00 Keçiörengücü - Galatasaray (Aktepe)<br><br>14: 45 Ümraniyespor - 1461 Trabzon (Ümraniye Belediye Şehir)<br><br>17: 00 Boluspor - Van Büyükşehir Belediyespor (Bolu Atatürk)<br><br>18: 30 Altay - Kayserispor (İzmir Atatürk)<br><br>20: 30 Adana Demirspor - Medipol Başakşehir (Adana 5 Ocak Fatih Terim)<br><br>6 Aralık Perşembe<br><br>13: 00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor - MKE Ankaragücü (Bodrum İlçe)<br><br>15: 00 Fatih Karagümrük - Akhisarspor (Atatürk Olimpiyat)<br><br>17: 00 Menemen Belediyespor - Kasımpaşa (Menemen İlçe)<br><br>18: 30 Evkur Yeni Malatyaspor - Etimesgut Belediyespor (Yeni Malatya)<br><br>20: 30 Fenerbahçe - Giresunspor (Ülker)<br><br><div style='position: relative;width: 100%;display: inline-block;'><div style='padding-top: 56.25%;'></div></div>