Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunun maç programı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçlarının programını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 14 Ocak Salı günü başlıyor. Kupada son 16 turunda oynanacak maçların programı şöyle:
14 Ocak Salı:
16.00 Medipol Başakşehir - Kırklarelispor
18.30 DG Sivasspor - Yeni Malatyaspor
20.30 İM Kayserispor - Fenerbahçe
15 Ocak Çarşamba
16.00 Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa
18.30 BB Erzurumspor - Beşiktaş
20.30 Çaykur Rizespor - Galatasaray
16 Ocak Perşembe
18.00 Antalyaspor - Göztepe
20.30 Trabzonspor- Denizlispor
(İHA)
, Türkiye Kupası
, Güncel
Kaynak: İHA