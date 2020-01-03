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Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunun maç programı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçlarının programını açıkladı.

03.01.2020 16:44 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:48 Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunun maç programı belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçlarının programını açıkladı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 14 Ocak Salı günü başlıyor. Kupada son 16 turunda oynanacak maçların programı şöyle:

14 Ocak Salı:

16.00 Medipol Başakşehir - Kırklarelispor

18.30 DG Sivasspor - Yeni Malatyaspor

20.30 İM Kayserispor - Fenerbahçe

15 Ocak Çarşamba

16.00 Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa

18.30 BB Erzurumspor - Beşiktaş

20.30 Çaykur Rizespor - Galatasaray

16 Ocak Perşembe

18.00 Antalyaspor - Göztepe

20.30 Trabzonspor- Denizlispor - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Spor

Kaynak: İHA

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