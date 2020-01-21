Kırklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda tarih yazıyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden GMG Kırklarelispor , Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü turunda TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup takımı Kelkit Belediyespor'u 1-0 mağlup ederek kupa serüvenine başladı. Kupada 4'üncü tura yükselen Kırklareli ekibinin rakibi Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü oldu. Başkent ekibini de 1-0'lık skorla geçen GMG Kırklarelispor, son 32 turunda bir diğer Süper Lig ekibi Gaziantep Futbol Kulübü ile eşleşti. İki maç üzerinden oynanan bu turda yeşil-beyazlılar sahasında yapılan ilk müsabakayı 2-1 kazandı. Kırklarelispor, rövanş mücadelesinde deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'ne 3-2 mağlup olmasına rağmen deplasman gol kuralı sebebiyle rakibini eleyerek kupada son 16 turuna yükselmeyi başardı.

Son 16 turunda GMG Kırklarelispor'u çok daha zorlu bir takım bekliyordu. Süper Lig'in şampiyonluk adayı takımlarından Medipol Başakşehir ile eşleşen Kırklareli ekibi ilk maçta deplasmanda rakibi ile 1-1 berabere kalarak avantajı eline geçirdi. Bugün sahasında oynadığı rövanş maçında Başakşehir ile 0-0 berabere kalan yeşil-beyazlılar Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselerek tarih yazdı.

KENDİ LİGİNDE 12'NCİ SIRADA

Ziraat Türkiye Kupası'nda doludizgin giden GMG Kırklaelispor, TFF 2'nci Lig'de ise iyi günler geçirmiyor. Yeşil-beyazlılar ligde şu ana kadar geride kalan 19 haftada topladığı 23 puan ile 12'nci sırada yer alıyor. Kırklareli ekibi ligde play-off barajının en altındaki İnegölspor'un 8 puan gerisinde bulunuyor.

KADROSUNDA TANIDIK İSİMLER VAR

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen GMG Kırklarelispor'un kadrosunda büyük takımların altyapılarında yetişmiş oyuncular da dikkat çekiyor. Yeşil-beyazlıların kadrosunda Trabzonspor altyapılı 4, Fenerbahçe'den 2 ve Galatasaray'dan 1 oyuncu bulunuyor.

GMG Kırklarelispor'un kadrosunda bulunan büyük takım patentli oyuncular şu şekilde:

Trabzonspor: İbrahim Demir, Burak Sürmeli, Yüksel Şişman, Muhammet Beşir

Fenerbahçe: Görkem Bitin, Caner Koca

Galatasaray: Malik Karaahmet

TEKNİK DİREKTÖR BİLGİN ERDEM 2010'DAN BERİ TAKIMIN BAŞINDA

GMG Kırklarelispor'un kupadaki başarısında önemli pay sahiplerinden teknik direktör Bilgin Erden takımın başında 2010 yılından beri bulunuyor. 49 yaşındaki teknik adam 2010 yılında takımın başına geçti ve yeşil-beyazlıları 1 sene sonra TFF 3'üncü Lig'den TFF 2'nci Lig'e çıkarmayı başardı. Düzenli olarak her sene takımını Ziraat Türkiye Kupası'nda da yarıştıran Erden, bu sene ise öğrencileriyle birlikte kupada 3 Süper Lig ekibini peş peşe devirerek dikkatleri üzerine çekti.