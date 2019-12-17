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Ziraat Türkiye Kupası: Samsunspor: 1 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu rövanş karşılaşmalarında Samsunspor, Çaykur Rizespor'u ağırladı.

17.12.2019 18:34 | Son Güncelleme: 17.12.2019 18:39Ziraat Türkiye Kupası: Samsunspor: 1 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)
Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu rövanş karşılaşmalarında , Çaykur Rizespor'u ağırladı. 1-1 biten karşılaşma sonrasında ilk maçı kendi sahasında 3-2 kazanan Çaykur Rizespor adını son 16 turuna yazdırdı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada defanstan seken topu önünde bulan Oğuz'un sert şutu kaleci Tarık zorlukla çeldi.

55. dakikada Emirhan'ın kullandığı köşe vuruşunda arka direkte iyi saklanan Marko Scepovic, maçtaki eşitliği bozdu. 0-1

68. dakikada Caner'in ortasına iyi yükselen 'in kafa şutunu kaleci Tarık son anda parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

83. dakikada Gökhan Alsan'ın hatalı geri pasında, Samudio'nun ara pasına iyi hareketlenen Atakan'ının şutu, az farkla üstten auta çıktı.

87. dakikada Atabey'in şutunda seken topu iyi takip eden Ahmethan'ın şutu filelerle buluştu. 1-1

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Serkan Tokat xx, Cem Satman xx, Mustafa Sönmez xx

Samsunspor: Furkan Köse xx, Caner Arıcı xx, Nuri Terliksiz x, Ramazan Çelik xx, Erkam Reşmen x, Oğuz Gürbulak x, Ferhat Çulcuoğlu x (Gökhan Alsan dk. 77 x), İlyas Kubilay x (Guido dk. 61 x), Enes İslam x, Onur Eriş x (Atabey dk. 61 x), Ahmethan Köse xxx

Yedekler: Ahmet, Ercan, Gökhan Meral, Necmican

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin xxx, Attamah xx, Emir Han x, Dimitris x, Burak Albayrak xx, Orhan Ovacıklı xx, Muhammet Çelik x (Samudio dk. 68 x), Atakan Akkaynak xx, Barış Alıcı x (Eren dk. 77 x), Oğuz Kağan xx (Talbi dk. 85 ?), Marko Scepovic xxx

Yedekler: Boğaçhan, Berkay

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Goller: Ahmethan (dk. 87) (Samsunspor), Marko Scepovic (dk. 55) (Çaykur Rizespor)

Kırmızı kart: Enes İslam (dk. 53) (Samsunspor)

Sarı kartlar: Ahmethan, Caner, Oğuz, Furkan, Nuri (Samsunspor), Dimitris, Muhammet (Çaykur Rizespor) - SAMSUN

Çaykur Rizespor, Türkiye Kupası, Samsunspor, Atabey, Spor

Kaynak: İHA

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