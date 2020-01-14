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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu fikstürü! Ziraat Türkiye Kupası 14 - 15 Ocak'ta oynanacak maçlar

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu heyecanı 14 Ocak Salı günü başlıyor. Sporseverlerin merakla beklediği karşılaşmalar öncesi Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu fikstürü ve Ziraat Türkiye Kupası 14 - 15 Ocak'ta oynanacak maçlar merak edildi. İşte Ziraat Türkiye Kupası fikstürü…

14.01.2020 09:17 | Son Güncelleme: 14.01.2020 09:18

2019-20 sezonundan büyük heyecana sahne olan Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna gelindi. Bugün başlayacak karşılaşmalarla Ziraat Kupası son 16 turu start alacak. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu fikstürü! Ziraat Türkiye Kupası 14 - 15 Ocak'ta oynanacak maçlar. İşte Ziraat Türkiye kupasında 14 -15 tarihlerinde oynanacak karşılaşmalar…

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURU FİKSTÜRÜ!

14 Ocak Salı

16.00 Medipol Başakşehir - Kırklarelispor

18.30 DG Sivasspor - Yeni Malatyaspor

20.30 İM Kayserispor - Fenerbahçe

15 Ocak Çarşamba

16.00 Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa

18.30 BB Erzurumspor - Beşiktaş

20.30 Çaykur Rizespor - Galatasaray

16 Ocak Perşembe

18.00 Antalyaspor - Göztepe

20.30 Trabzonspor- Denizlispor

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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu fikstürü! Ziraat Türkiye Kupası 14 - 15 Ocak'ta oynanacak maçlar

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