Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu Kura Çekimi 21 Aralık'ta Yapılacak

Ziraat Türkiye Kupası
Son 16 Turu kura çekimi, 21 Aralık
2018 Cuma günü TFF Hasan Doğan
Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak. Türkiye Futbol Federasyonu
, Ziraat Türkiye Kupası
Son 16 Turu müsabakalarının kura çekim tarihini açıkladı. TFF'den yapılan açıklamaya göre kupada Son 16 Turu'nda eşleşecek takımlar, 21 Aralık Cuma günü Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak kura ile belirlenecek. Orhan Saka Konferans Salonu
'nda saat 11.00'de gerçekleştirilecek kura çekimi törenine Federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak. 5. Tur'u geçen 16 takımın katılacağı ve çift maç eleminasyon sisteminin uygulanacağı Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda ilk maçlar 15, 16 ve 17 Ocak 2019 tarihlerinde, rövanşlar ise 22, 23 ve 24 Ocak 2019 tarihlerinde oynanacak. Son 16 tura kalacak olan takımlar, bu hafta içinde oynanacak olan rövanş karşılaşmaları sonrasında belli olacak. - İSTANBUL
Türkiye Futbol Federasyonu,21 Aralık,Türkiye Kupası
Kaynak: İHA