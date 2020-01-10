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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda görev yapacak hakemler açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçlarda görev yapacak hakemler belli oldu.

10.01.2020 18:00 | Son Güncelleme: 10.01.2020 18:00Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda görev yapacak hakemler açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçlarda görev yapacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre karşılaşmalarda görev alacak hakemler şunlar:
14 Ocak Salı:
16.00 Medipol Başakşehir-GMG Kırklarelispor: Mustafa Öğretmenoğlu
18.30 Demir Grup Sivasspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Özgür Yankaya
20.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe: Bahattin Şimşek
15 Ocak Çarşamba:
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu
18.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş: Koray Gençerler
20.30 Çaykur Rizespor-Galatasaray: Halis Özkahya
16 Ocak Perşembe:
18.00 Antalyaspor-Göztepe: Volkan Bayarslan
20.30 Trabzonspor-Yukatel Denizlispor: Suat Arslanboğa

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Başakşehir, Spor

Kaynak: AA

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