Ziraat Türkiye kupası toplu sonuçlar 26 Eylül Perşembe Ziraat Türkiye kupası maçlar

Tüm hızıyla süren Ziraat Türkiye kupası heyecanı 26 Eylül perşembe günü kaldığı yerden devam etti. Bugün oynanan karşılaşmalarda seyir zevki yüksek mücadeleler olurken aynı performansın günün kalan diğer maçlarında da sergilenmesi bekleniyor. İşte 26 Eylül Perşembe Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda tamamlanan ve başlayacak maçlar…

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 26 EYLÜL PERŞEMBE TOPLU SONUÇLAR

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçları 26 Eylül Perşembe günü 13:00'te başlayarak kaldığı yerden devam etti. 13:00'te başlayan karşılaşmalar 16:30, 18:30 ve 20:30'da oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. 26 Eylül Perşembe Ziraat Türkiye Kupası 3. tur toplu sonuçları ve günün diğer maçları...