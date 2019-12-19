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Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 0 - Altay: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Trabzonspor, sahasında Altay ile karşılaşıyor.

19.12.2019 21:37 | Son Güncelleme: 19.12.2019 21:59 Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 0 - Altay: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında , sahasında ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarı 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

29. dakikada Tatos'un pasında sağ çaprazda topla buluşan Deniz'in vuruşunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

33. dakikada Serkan Asan'dan aldığı topla birlikte ceza sahası içine giren Doğan Erdoğan'ın ayağının tersiyle yaptığı vuruşta top kaleci Emre'de kaldı

Stat: Medical Park

Hakemler: Burak Şener xx, Soner Maraş xx, Gökhan Barcın xx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır x, Serkan Asan x, Hüseyin Türkmen x, Fernandes x, Abdurrahim Dursun x, Doğan Erdoğan x, Abdulkadir Parmak x, Avdijaj x, Yusuf Sarı x, Sturridge x, Ekuban x

Yedekler: Arda, Sosa, Nwakaeme, Sörloth, Obi Mikel, Onazi, Campi, Fıratcan Üzüm, Pereira, Novak

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Altay: Emre x, Hakan x, Yasin x, Cenk x (Mesut Can Tunalı dk. 45 x), Kadir x, Deniz Vural x, Helder x, Hüsamettin x, Tatos x, Kutay x, Leandro Kappel x

Yedekler: Aydın, Abdulkerim Bardakçı, Mustafa Murat Uslu, Marco Paixao, Adamu Alhassan, Kazımcan

Teknik Direktör: Ali Tandoğan

Sarı kart: Kadir (Altay) - TRABZON

Türkiye Kupası, Trabzonspor, Altay, Spor

Kaynak: İHA

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