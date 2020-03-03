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Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaşıyor.

03.03.2020 21:33 | Son Güncelleme: 03.03.2020 21:50Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Sosa'nın uzak mesafeden vuruşunu kaleci Altay, kornere çıkardı.

27. dakikada Ozan Tufan'ın uzak mesafeden vuruşunda top kaleci Erce'de kaldı.

45. dakikada Mehmet Ekici'nin uzak mesafeden vuruşu kaleci Erce'den döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

Stat: Medical Park

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Erdinç Sezertam xx, Serkan Çimen xx

Trabzonspor: Erce Kardeşler xx, Kamil Ahmet Çörekçi xx, da Costa xx, Campi xx, Novak xx, Abdulkadir Parmak xx, Sosa xx, Ndiaye x (Guilherme dk. 39 '), Ekuban x, Nwakaeme x, Sörloth x

Yedekler: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Abdulkadir Ömür, Doğan Erdoğan, Messias, Abdurrahim Dursun, Atakan Gündüz, Bilal Başacıkoğlu, Serkan Asan

Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir

Fenerbahçe: Altay xx, Isla xx, Jailson xx, Simon Falette ' (Tolgay Aslan dk. 11 x), Deniz Türünç x, Gustavo xx, Ozan Tufan x, Mehmet Ekici xx, Tolga Ciğerci x, Kruse xx, Vedat Murigi xx

Yedekler: Harun Tekin, Erten Ersu, Mevlüt Erdiç, Ferdi Kadıoğlu, Sayyadmanseh, Miha Zajc, Murat Sağlam

Teknik Direktör: Ersun Yanal - TRABZON

Türkiye Kupası, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: İHA

3.03.2020 21:58:44