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Ziraat Türkiye Kupası: Tuzlaspor: 0 - Galatasaray: 3 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Galatasaray, deplasmanda Tuzlaspor ile karşı karşıya geliyor.

17.12.2019 21:38 | Son Güncelleme: 17.12.2019 21:47Ziraat Türkiye Kupası: Tuzlaspor: 0 - Galatasaray: 3 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında , deplasmanda Tuzlaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-kırmızılıların 3-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada sol taraftan Nagatomo'nun içeri çevirdiği topa 'nun yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

10. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında Belhanda'nın son çizgiye inerek ortaladığı topa arka direkte Ömer vuruşunu yaptı. Savunmadan dönen topa Nagatomo'nun düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

16. dakikada sağ taraftan Feghouli'nin ortasında arka direkte Falcao'nun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2

28. dakikada sol taraftan Selçuk'un kullandığı kornerde kale önünde Falcao'nun yaptığı röveşata vuruşta meşin yuvarlağı Tuzlaspor savunması çizgi üzerinden çıkardı.

45+1. dakikada Taylan'ın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Feghouli'nin yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-3

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Koray Gençerler xx, Ali Saygın Ögel xx, Erdem Bayık xx

Tuzlaspor: Bayram Olgun x, Tarık Mayhoş xx, Kemal Tokak xx, Bülent Uzun xx, Erdinç Pekgöz xx, Sadık Baş xx, Gökcan Kaya xx, Yasin Yener x, Muhammet Akarslan x, Umut Sönmez x, Göksu Türkdoğan x

Yedekler: Kubilay Akış, Murat Türkkan, Doğan Can Otman, Mustafa Emre Can, Gökhan Çıra, Murat Yılmaz

Teknik Direktör: Gürses Kılıç

Galatasaray: Muslera xx, Mariano xx, Ahmet xx, Donk xx, Nagatomo xx, Taylan xx, Selçuk xx, Feghouli xxx, Ömer Bayram xx, Belhanda xxx, Falcao xxx

Yedekler: Okan Koçuk, Emin Bayram, Işık Kaan Arslan, Emre Taşdemir, Atalay Babacan, Jimmy Durmaz, Emre Mor, Erencan Yardımcı, Yunus Akgün

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Nagatomo (dk. 10), Falcao (dk. 16), Feghouli (dk. 45+1) (Galatasaray) - İSTANBUL

Türkiye Kupası, Galatasaray, Falcao, Spor

Kaynak: İHA

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