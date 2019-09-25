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Ziraat Türkiye Kupası: Tuzlaspor: 2 - Nazilli Belediyespor: 1

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Tuzlaspor, sahasında karşı karşıya geldiği Nazili Belediyespor'u 2-1'lik skorla mağlup ederek, Ziraat Türkiye Kupası'nda ismini 4. tura yazdırdı.

25.09.2019 17:43Ziraat Türkiye Kupası: Tuzlaspor: 2 - Nazilli Belediyespor: 1
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Tuzlaspor, sahasında karşı karşıya geldiği Nazili Belediyespor'u 2-1'lik skorla mağlup ederek, Ziraat Türkiye Kupası'nda ismini 4. tura yazdırdı.

Stat: Tuzla Belediye

Hakemler: Necati Selçuk Şahin xx, Mehmet Dura xx, Recep Güneş xx

Tuzlaspor: Çağrı Can Tanrıbilir xx, Doğan Can Otman xx (Kemal Tokak dk. 76 x), Erdinç Pekgöz xx, Tarık Mayhoş xx, Sefa Aksoy xx, Gökcan Kaya xx, Muhammed Akarslan xxx (Yasin Yener dk. 53 x), Mustafa Emre Can xx, Murat Yılmaz xx (Abdullah Halman dk. 65 x), Devrim Taşkaya xx, Gökhan Çıra xx

Yedekler: Bayram Olgun, Hurşit Taşçı, Servan Taştan, Göksu Türkdoğan

Teknik Direktör: Bayram Toysal

Nazilli Belediyespor: Hasan Çayrak xx, İsmail Oykun xx, Tayfun Yanar xx, Ahmet Üstün xx (Mert Çapar dk. 69 x), Serkan Güler xx(Polat Güren dk. 80 ?), Sergen Piçinciol xx, Burak Özbakır xx, Fatih Gül xx, Ufukcan Engin xx, Hasan Küçük xx, Oğuzhan Türkmen xx (Volkan Akyıldız dk. 58 x)

Yedekler: Zekeriya Topayan, Sinan Akgöl, Efecan Dilmen, İsmail Berkan Gürel

Teknik Direktör: Yavuz İncedal

Goller: Muhammed Akarslan (dk. 22), Murat Yılmaz (dk. 45) (Tuzlaspor), Ahmet Üstün (dk. 32) (Nazilli Belediyespor)

Kırmızı kart: Abdullah Halman (dk. 90) (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Mustafa Emre Can (Tuzlaspor), Serkan Güler, Burak Özbakır, Polat Güren, Ufukcan Engin (Nazilli Belediyespor) - İSTANBUL

Muhammed Akarslan, Türkiye Kupası, Nazilli, Spor

Kaynak: İHA

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