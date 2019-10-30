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Ziraat Türkiye Kupası: Van Spor FK: 1 - Sancaktepe FK: 0

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Van Spor FK evinde konuk ettiği Sancaktepe FK'yı 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

30.10.2019 15:25Ziraat Türkiye Kupası: Van Spor FK: 1 - Sancaktepe FK: 0
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Van Spor FK evinde konuk ettiği Sancaktepe FK'yı 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
Stat: Atatürk
Hakemler: Gürel Uzuner xx, Ejder Yapıcı xx, Serdar Osman Akarsu xx
Van Spor FK: Asil Kaan Güler xx, Şerif Doğan xx (Serdar Cansu dk. 73 xx), Yakup Demir xx, Ufukhan Bayraktar xx, Barış Gök xx, Mert Özyıldırım xx, Timuçin Aşcıgil xx (Barış Sağır dk. 59 xx), Oktay Aydın xx, Emrah Tacir xx, Tunç Murat Behram xx (Cihan Özkaynak dk. 72 xx), Umut Koray Öz xx
Sancaktepe FK: Hüseyin Yılmaz x, Can Demir Aktav x, Ahmet Sivri x, Halil İbrahim Tuna xx, Ogün Bayrak xx, Mert Örnek x (Melik Derin dk. 71 x), Muharrem Cinan xx, Bilal Yıldırım xx, Berke Yılmaz x (Alaattin Hamza Ok dk. 72 x), Selim Kayacı xx, İrfan Akgün x
Sarı Kartlar: Ahmet Sivri (dk. 26), İrfan Akgün (dk. 60), Can Demir Aktav (dk. 87) (Sancaktepe FK), Mert Özyıldırım (dk. 49), Oktay Aydın (dk. 78) (Van Spor FK)
Gol: Tunç Murat Behram (dk. 41 pen.) (Van Spor FK)
(İHA)

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Kaynak: İHA

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