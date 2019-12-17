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Ziraat Türkiye Kupası: Van Spor FK: 2 - Kasımpaşa: 2

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Van Spor FK, evinde Kasımpaşa ile uzatmalarda yediği golle 2-2 berabere kaldı.

17.12.2019 16:00 | Son Güncelleme: 17.12.2019 16:01Ziraat Türkiye Kupası: Van Spor FK: 2 - Kasımpaşa: 2
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi FK, evinde ile uzatmalarda yediği golle 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla Kasımpaşa, bir üst tura yükseldi.
Stat: Atatürk
Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Özgür Ertem xx, Abdullah Bora Özkara xx
Van Spor FK: Salih Şenbaş x, Barış Gök x, Samet Cantürk xx, İsmail Güner x (Sefa Küpeli dk. 72 x), Şerif Doğan x, Oktay Aydın xx (Mert Özyıldırım dk. 100 x), Barış Sağır xx, Cihan Özkaymak x (Tunç Murat Behram dk. 46 x), Serdar Cansu xx, Mehmet Sıddık İstemi x, Batuhan Er xx (Emrah Tacir dk. 82 x)
Teknik Direktör: Taner Taşkın
Kasımpaşa: Murat Can Yıldız xxx, Ben Youssef xx, Uğurcan Yazğılı xx, Karim Hafez xxx, Haris Hajradinovic xxx, Tobias Heintz xx (Emre Çetinkaya dk. 111 x), Veysel Sarı xx, İlhan Depe xxx (Batuhan Dıraga dk. 106 x), Azad Toptik xx (Ahmet Hakan Demirli dk. 61 xx), Çağtay Kurukalıp xxx, Khalili xxx (Öğuzhan Özcan dk. 116 ?)
Teknik Direktör: Tayfur Havutçu
Sarı Kartlar: Murat Can Yıldız, İlhan Depe, Veysel Sarı (Kasımpaşa), Mehmet Sıddık İstemi, Serdar Cansu (Van Spor FK)
Goller: Hajradinovic (dk. 34), İlhan Depe (dk. 90+7) (Kasımpaşa), Batuhan Er (dk. 45+1 pen.), Serdar Cansu (dk. 60) (Van Spor FK)
(İHA)

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Kasımpaşa, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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