Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final Maçları Programı Açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası
Yarı Finali'nde ilk ve rövanş karşılaşmalarının oynanacağı tarihler belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası
Yarı Final maçlarının programı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu
'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, yarı final ilk karşılaşmaları 2 ve 3 Nisan, rövanş maçları ise 24 ve 25 Nisan tarihlerinde oynanacak. Ümraniyespor - Akhisarspor müsabakasının oynanacağı stadyum daha sonra açıklanacak.
Yarı Final karşılaşmaları programı şöyle:
1. Maçlar
2 Nisan Salı
20.00 Galatasaray
- Evkur
Yeni Malatayspor (Türk Telekom Stadyumu
)
3 Nisan Çarşamba
20.00 Ümraniyespor - Akhisarspor
2. Maçlar
24 Nisan Çarşamba
20.00 Akhisarspor - Ümraniyespor (Spor Toto Akhisar Stadyumu)
25 Nisan Perşembe
20.00 Evkur Yeni Malatyaspor
- Galatasaray (Yeni Malatya Stadyumu) - İSTANBUL
Spor
Kaynak: İHA