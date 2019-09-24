Ziraat Türkiye Kupası: Yeni Çorumspor: 0 - Kasımpaşa: 1

Kasımpaşa
, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda maçında deplasmanda karşılaştığı Yeni Çorumspor
'u 1-0'lık skorla mağlup ederek, bir üst tura yükseldi.
Maçtan dakikalar
27. dakikada Kerem Pala'nın sağ kanattan çizgiye inerek yaptığı orta-şut karışımı vuruşunda kaleci Ramazan topu kornere çeldi.
60. dakikada Murathan'la Çağatay'ın ceza sahasındaki ikili mücadelesinde Çağatay yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Özgür sert bir vuruşla takımını öne geçirdi. 0-1
90+3. dakikada Tobias Heintz'in pasında Mame Baba ceza sahasında kaleci Onur'la karşı karşıya kaldı. Mame Baba'nın vuruşunda Onur gole izin vermedi.
Stat: Dr. Turhan Kılıçcıoğlu.
Hakemler: Kadir Sağlam xx, Utku Tunavelioğlu xx, Anıl Usta xx
Yeni Çorumspor: Onur x, Ertuğrul x, Mert Ilıman x, Osman x, Eren x (Mert dk. 72 x), Batuhan x (Oğuz dk. 62 x), Muhammed x, Kerem x, Muhammed x, Kıvanç x, Murathan x (Mikail dk. 62 x)
Kasımpaşa: Ramazan xx, Uğurcan xx, Tobias Heintz xx, Mustafa Pektemek x (Thiam Mame Baba dk. 62 x), Olivier Veigneau xx, Çağatay xx, Jorge Filipe Oliviera Fernandes xx, Özgür Çek xxx, Emirhan Nevzat Aydın xx (Furkan Çetinkaya dk. 72 x), Azad xx (Batuhan dk. 80 x), Veysel Sarı xx
Gol: Özgür Çek (dk. 60 pen.) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Ertuğrul, Murathan (Yeni Çorumspor), Uğurcan, Tobias Heintz, Çağatay, Emirhan (Kasımpaşa)
(İHA)