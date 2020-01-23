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Ziraat Türkiye Kupası: Yeni Malatyaspor: 0 - DG Sivasspor: 1 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Yeni Malatyaspor, deplasmanda 4-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında sahasında DG Sivasspor'u ağırlıyor.

23.01.2020 14:54 | Son Güncelleme: 23.01.2020 15:15Ziraat Türkiye Kupası: Yeni Malatyaspor: 0 - DG Sivasspor: 1 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Yeni Malatyaspor, deplasmanda 4-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında sahasında DG 'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı DG Sivasspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Mert Hakan sol kanattan ilerlerken ceza sahası dışından kaleyi gördü, top köşeden ağlarla buluştu 0-1

13. dakikada Fatih'in şutunda direkten dönen topu Volkan ağlara gönderdi ancak öncesinde verilen ofsayt kararı gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.

19. dakikada Guilherme rakibini çalımlayarak topu ağlarla buluşturdu ancak öncesinde Erdoğan'a yaptığı faul gerekçesi ile gol geçerlilik kazanmadı.

21. dakikada Guilherme'nin ara pasında topla buluşan Robin Yalçın beklemeden şutunu çekti ancak kaleci Ali Şaşal gole izin vermedi.

38. dakikada ani gelişen Yeni Malatyaspor atağında Bifouma'nın pasıyla topla buluşan Acquah'ın vuruşunda, kaleci Ali Şaşal son anda dokunarak topu kornere çelmeyi başardı.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Mehmet Salih Mazlum xx, Deniz Caner Özaral xx

Yeni Malatyaspor: Ufuk x, Chebake x, Mina x, Mustafa x, Sakıb x, Robin Yalçın x, Acquah x, Murat x, Guilherme x, Bifouma x, Umut x

Yedekler: Abdulsamed, Erkan, Gökhan, Ahmed, Hadebe, Donald, Chaaleli, Erşan, Özer, Muhammed

Teknik Direktör: Ali Ravcı

DG Sivasspor: Ali Şaşal xx, Fatih xx, Appindangoye xx, Papp xx, Erdoğan xx, Cofie xx, Mert Hakan xx, Hakan Arslan xx, Traore xx, Yasin xx, Kone xx

Yedekler: Muammer, Mamadou, Armin, Furkan, Volkan, Ziya, Caner

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Gol: Mert Hakan (dk. 2) (DG Sivasspor)

Sarı Kartlar: Chebake (Yeni Malatayspor), Yasin (DG Sivasspor) - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Türkiye Kupası, Sivasspor, Spor

Kaynak: İHA

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