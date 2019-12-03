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Ziraat Türkiye Kupası: Yeni Malatyaspor: 2 - Keçiörengücü: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu 1. maçında Yeni Malatyaspor, evinde Keçiörengücü'nü konuk ediyor.

03.12.2019 15:27 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:38Ziraat Türkiye Kupası: Yeni Malatyaspor: 2 - Keçiörengücü: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu 1. maçında Yeni Malatyaspor, evinde Keçiörengücü'nü konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Yeni Malatyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (ilk yarı)

18. dakikada Özer'in sağ kanattan ceza alanına yaptığı ortada Murat topa gelişine vurdu ancak kaleyi tutturamadı.

26. dakikada Murat Yıldırım'ın ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Eren'in vuruşuna kaleci son anda yatarak gole izin vermedi.

28. dakikada Keçirörengücü savunmasında Meny'in ceza sahasında Fofana'yı düşürmesi ile hakem Burak Şeker penaltı noktasını gösterdi. Penaltı noktasının başına geçen Eren Tozlu, vuruşunda topu ağlarla buluşturdu. 1-0

33. dakikada Keçiörengücü defansının yaptığı hatada topla buluşan Eren'in pasıyla topla buluşan Guilherme topu ağlarla buluşturdu. 2-0

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Burak Şeker xx, Ömer Tevfik Özkoç xx, Ali Can Alp xx

Yeni Malatyaspor: Ufuk xx, Özer xx, Mina xx, Hadebe xx, Erkan xx, Murat xx, Ahmed xx, Guilherme xxx, Donald xx, Fofana xx, Eren xxx

Yedekler: Abdulsamed, Robin Yalçın, Gökhan Töre, Bifouma, Jahaovic, Chaaleli, Chebake, Yiğithan Güveli, Rahman Buğra Çağıran, Sakıb Aytaç

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Keçiörengücü: Muhammed x, Hasan x, Cihan x, Dıarra x, Soner x, Uğur x, İshak x, Mendy x, Erdem x, Dialiba x, Abdulkadir x

Yedekler: Boran Güngör, Sertaç Çam, Erdi Dikmen, Süleyman Olgun, Burak Aydın, Abdulkadir Korkut

Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz

Goller: Eren (28 pen.), Guilherme (dk. 33) (Yeni Malatyaspor)

Sarı Kart: Donald (Yeni Malatyaspor) - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Türkiye Kupası, Spor

Kaynak: İHA

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