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Ziraat Türkiye Kupası: Yeni Malatyaspor: 3 - Keçiörengücü: 1 (Maç sonucu)

-Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu 1. maçında Yeni Malatyaspor, evinde ağırladığı Keçiörengücü'nü 3-1'lik skorla mağlup etti.

03.12.2019 16:33 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:43Ziraat Türkiye Kupası: Yeni Malatyaspor: 3 - Keçiörengücü: 1 (Maç sonucu)
-Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu 1. maçında Yeni Malatyaspor, evinde ağırladığı Keçiörengücü'nü 3-1'lik skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada konuk ekip Keçiörengücü'nde ara pasta topla buluşan Hasan, ceza sahasına girdi ve topu kalecinin solundan ağlarla buluşturdu. 2-1

54. dakikada ceza sahasına giren Fofana'nın vuruşunda top defans oyuncusu Cihan'a çarparak ağlara gitti. 3-1

84. dakikada Dialiba'nın sol kanattan ceza alanına yaptığı ortada topla buluşan Hasan, kaleye şutunu çekti ancak kaleci Ufuk çift yumrukla tehlikeyi uzaklaştırdı.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Burak Şeker xx, Ömer Tevfik Özkoç xx, Ali Can Alp xx

Yeni Malatyaspor: Ufuk xxx, Özer xxx, Mina xxx, Hadebe xxx, Erkan xxx, Murat xxx, Ahmed xx (Chaaleli dk. 75 xx), Guilherme xxx (Gökhan dk. 66 xx), Donald xxx, Fofana xx (Bifouma dk. 66 xx), Eren xxx

Yedekler: Abdulsamed, Robin Yalçın, Jahaovic, Chebake, Yiğithan Güveli, Rahman Buğra Çağıran, Sakıb Aytaç

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Keçiörengücü: Muhammed x, Hasan xx, Cihan x, Dıarra x, Soner x, Uğur x (Süleyman dk. 61 x), İshak x (Burak dk. 61 x), Mendy x (Abdulkadir Korkut dk. 55 x), Erdem x, Dialiba x, Abdulkadir Kuzey x

Yedekler: Boran Güngör, Sertaç Çam, Erdi Dikmen

Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz

Goller: Eren (28 pen.), Guilherme (dk. 33) (Yeni Malatyaspor), Hasan (dk. 52), Cihan (dk. 54 k.k.) (Keçiörengücü)

Sarı Kartlar: Donald, Erkan, Murat (Yeni Malatyaspor), Cihan (Keçiörengücü) - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Türkiye Kupası, Spor

Kaynak: İHA

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